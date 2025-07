Flamengo chama atenção por defesa sólida e bola parada letal

Defesa do Flamengo se destaca no Brasileirão - (crédito: Foto: Gilvan de Souza /CRF)

Líder, o Flamengo entra como um forte candidato ao título por sua consistência. A defesa rubro-negra, afinal, pode entrar para história dos pontos corridos. O time de técnico Filipe Luís sofreu apenas seis gols em 16 rodadas. Se mantiver o desempenho atual, o Rubro-Negro pode ser o time com menos gols sofridos em toda a história da competição. Além disso, a equipe também grande poder nas bolas paradas.

Na edição de 2007, o São Paulo foi o time que menos sofreu gols em todas as edições da Série A. Foram apenas 19 tentos em 38 rodadas, média de 0,5 por rodada. Com 16 partidas disputadas, aquela equipe tricolor tinha apenas oito gols sofridos. Ou seja, a mesma média de 0,5 por jogo do final da disputa.

Léo Ortiz e Pereira são destaques na linha defensiva. Os dois ainda ganharam um “plus” nesta temporada com a chegada de Rodrigo Caio, que é um dos auxiliares de Filipe Luís. Na vitória sobre o Atlético, Ortiz marcou o gol de cabeça e destacou participação do ex-jogador do Fla em bolas paradas.

“Rodrigo é um especialista (em bola parada). Então, ele nos motiva muito e pede muita concentração nesse momento, porque sabe da importância disso. E a gente vem trabalhando. Lógico que com os dias que a gente tem entre os jogos não dá pra trabalhar muito no campo. Mas ele passa muitos lances e vídeos. Então, isso ajuda a gente lá dentro, então métodos de todo mundo”, disse Léo Ortiz.

Além deles, o experiente Danilo chega como coadjuvante. O jogador não entra com tanta frequência, mas pode ajudar na questão anímica dos atletas. Deste a volta do Mundial, o Flamengo sofreu dois gols em quatro partidas, diante do Bragantino e Santos.

Bola parada impressiona

Desde a volta do Mundial de Clubes, o Flamengo marcou, ao todo, seis gols. Três deles aconteceram de bola parada, sendo todos marcados em cruzamentos na área.

Contra o Fluminense, Pedro aproveitou desvio de cabeça ao se esticar no segundo pau. Já Léo Pereira, contra o Bragantino, e Léo Ortiz, contra o Atlético-MG, marcaram de cabeça depois de lance cobrado na área. Na coletiva pós-jogo, Filipe Luís valorizou as jogadas.

“Bola parada é uma das fases do jogo, damos a importância que ela merece porque jogos bloqueados muitas vezes são desbloqueados na bola parada. E acreditamos que a chegada do Rodrigo Caio junto com toda a comissão tenham influenciado muito nessa potência”, disse.

