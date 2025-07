Vini Jr vira problema para o Real segundo a imprensa espanhola

Vinicius Junior está no centro de uma polêmica no Real Madrid - (crédito: Antonio Villaba / Real Madrid)

A relação entre Vinícius Júnior e o Real Madrid voltou a ser destaque na mídia espanhola, que classifica o jogador como problema para o clube. O brasileiro, cujo contrato vai até 2027, teria solicitado um salário superior ao de Kylian Mbappé para renovar até 2030, contudo, o valor é considerado excessivo pela diretoria merengue.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo o jornal ‘Sport’, Vinícius quer cerca de 25 milhões de euros por ano, um aumento que desestabilizaria a atual política salarial do Real. O clube, comandado por Florentino Pérez, porém, não pretende ceder às exigências e vê o pedido como distante das possibilidades.

Leia também: Presidente da CBF e deputada são alvo de operação da PF que apura compra de votos



Além da negociação salarial, a imprensa ainda critica o desempenho do atacante na última temporada, apontando queda na capacidade de desequilíbrio e na eficiência de gols. O técnico Xabi Alonso ainda teria dúvidas sobre a dupla Vinícius-Mbappé, com tendência a optar pelo francês no time titular.

A pressão interna, inclusive, também cresce. Parte da torcida estaria insatisfeita com o comportamento individualista do brasileiro. Assim, o cenário alimenta rumores de que o Real Madrid pode negociar Vinícius com clubes do Oriente Médio, enquanto o presidente ainda não descartou uma renovação, mas percebe que o jogador pode estar inclinado a sair.

Leia também: Dorival Júnior será o décimo técnico do Corinthians a enfrentar o Palmeiras de Abel