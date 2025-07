Da sanção de Trump a Itaquera: Alexandre de Moraes vê jogo do Corinthians

Sancionado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a Lei Magnitsky, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi à Neo Química Arena na noite desta quarta-feira com a mulher, Viviane Barci, assistir do camarote ao primeiro duelo entre Corinthians e Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o segundo torneio mais importante do país.

Corintiano assumido, Alexandre de Moraes sorriu, acenou para o público e fez um gesto obsceno com o dedo médio em direção a bolsonaristas que os provocaram. Outros alvinegros demonstraram carinho com o magistrado, aos quais ele respondeu: "Vai, Corinthians".

Alexandre Moraes é frequentador da casa alvinegra. Em março, ele esteve no estádio para torcer pelo clube na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Depois de vencer por 1 x 0 no Allianz Parque, o Timão segurou o empate por 0 x 0 e confirmou o título estadual.

O ministro do STF foi castigado por Donald Trump com a Lei Magnitsky . O dispositivo legal acionado pela Secretaria do Tesouro dos EUA impõe restrições financeiras a estrangeiros acusados de corrupção ou violações graves de direitos humanos. O STF ainda não se manifestou.

A punição bloqueia contas bancárias e trava o acesso de Alexandre de Moraes ao sistema financeiro dos Estados Unidos, o que impede que ele acesse eventuais ativos em território norte-americano. A lei ainda prevê proibição de entrada no país. O visto dele e de outros sete membros do STF, e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, foram suspensos por determinação de Trump na semana passada.