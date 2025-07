Mauro Vieira diz a Marco Rubio que Brasil "não se curvará às pressões externas"

Encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio ocorreu horas antes de o presidente dos EUA, Donald Trump, assinar o decreto do tarifaço - (crédito: Evaristo Sá/AFP -- Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, comentou a reunião que teve com o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em Washington, na tarde desta quarta-feira (30/7). No encontro, o chanceler reforçou o discurso de defesa da soberania e afirmou que o Brasil "não se curvará às pressões externas".

O encontro ocorreu horas antes de o presidente dos EUA, Donald Trump, assinar o decreto que impõe taxa de 50% sobre produtos brasileiros. "Enfatizei que é inaceitável e descabida a ingerência à soberania nacional no que diz respeito a decisões do poder judiciário do Brasil, inclusive a condução do processo judicial no qual é réu o ex-presidente Bolsonaro", disse Mauro Vieira, em comunicado à imprensa na capital dos EUA.

O chanceler brasileiro estava em Nova York, onde participou de evento na sede das Nações Unidas, e aguardava a reunião com autoridades americanas — realizada com Marco Rubio — para discutir o tarifaço.

No pronunciamento à imprensa após o encontro, Mauro Vieira ainda reforçou que o Brasil tem soberania e vai "responder às medidas adotadas pelo governo americano".

"Afirmamos que o poder judiciário do Brasil é independente, assim como o daqui (dos EUA), e que não se curvará às pressões externas. Nesse sentido, o governo brasileiro se reserva ao direito de responder às medidas adotadas pelos Estados Unidos", pontuou o chanceler brasileiro.

Reunião de emergência com ministros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou reunião de emergência com ministros de Estado após o líder da Casa Branca, Donald Trump, assinar o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros.

Participaram do encontro os ministros Geraldo Alckmin (Indústria), Fernando Haddad (Fazenda), Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais). O Correio apurou que a reunião começou por volta das 17h30, no Palácio do Planalto.

Há expectativas de que, após a reunião do alto escalão do governo, seja publicada uma nota de esclarecimento sobre como o país vai reagir ao tarifaço anunciado por Donald Trump.