Filipe Luís, sobre derrota do Flamengo: ‘Dói’

Técnico do Flamengo, Filipe Luís falou da frustração de perder para o Atlético por 1 a 0 nesta quinta-feira (31), pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil em pleno Maracanã. Por mais que o resultado obrigue o Fla a derrotar o Galo fora de casa para avançar na competição e o Rubro-Negro ainda se divida em outras duas competições, o comandante não joga a toalha.

“Todo jogo deixa um aprendizado e uma guia para melhorar e evoluir como equipe. Não é um adversário fácil, esperávamos esse jogo difícil. Resultado que dói, mas está aberta a eliminatória ainda”, comentou Filipe Luís em entrevista coletiva.

O comandante também aproveitou a oportunidade para elogiar Samuel Lino, principal reforço do Flamengo nesta janela de transferências. O atacante rubro-negro entrou aos 12 minutos do segundo tempo no lugar de Luiz Araújo, exigiu grande defesa de Everson, cruzou para Royal cabecear na trave e ainda teve um gol anulado no último ato do Maracanã.

“O Samuel jogou Mundial e teve pouco tempo parado, e vinha treinando no Atlético…. Pra mim, não existe ninguém com a camisa de titular, ninguém com a vaga no time sem demonstrar no campo, sem trabalho. Mas a gente sabe da qualidade do Samuel, da hierarquia que ele tem, do diferencial que ele é quando pega na bola… e é justamente o jogador que precisávamos pra essa posição. É um jogador desequilibrante e determinante na área do adversário. O campo fala e vai jogar o melhor”, concluiu Filipe Luís.

Sequência do Flamengo

Líder do Brasileirão, o time comandado por Filipe Luís visitará o Ceará neste domingo (3), às 18h30, pela 18ª rodada. Um simples empate mantém o Rubro-Negro na ponta da competição. Três dias depois (6), alias, o Fla volta a encarar o Galo, pela volta das oitavas de final.

