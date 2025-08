Apresentador Fernando Fernandes exalta a aventura no Rally dos Sertões

As definições de aventura de Fernando Fernandes foram atualizadas com sucesso nesta quinta-feira (31/7). O apresentador e atleta paralímpico, conhecido por topar grandes desafios riscou mais um item da lista de realizações ao concluir a participação em duas etapas do tradicional Rally dos Sertões.

Tetracampeão mundial de paracanoagem, tri pan-americano e tetra sul-americano da modalidade, Fernando Fernandes disputou, pela Fifi Rally Team, duas das oito etapas do Rally dos Sertões 2025, justamente o par de provas considerado mais desafiador: os 948km da maratona, entre os municípios baianos de Bom Jesus da Lapa e Xique-Xique e o pernambucano de Petrolina.

Fernando Fernandes correu em um Veículo Utilitário de Tarefa (UTV) adaptado, com o auxílio do navegador Fábio Machado. Paraplégico desde 2009, após acidente automobilístico que o deixou sem os movimentos das pernas, o apresentador do programa Esporte Espetacular, da TV Globo, dirige de maneira inversa: acelera e freia com a mão esquerda e pilota com a direita, além de ter auxílio no volante para curvas em alta velocidade. A adequação à máquina foi feita durante o prólogo, em Goiânia.

Antes de embarcar no desafio, dedicou-se com trabalho especial em musculação para aumentar a resistência e manter os braços esticados por longos períodos e horas de dedicação a treinamentos de bicicleta, sobretudo para a fortalecer a parte mental.

“A avaliação disso aqui é muito aprendizado, estar aqui com os melhores pilotos do Brasil, em dois dias completamente diferentes. Ontem, o que era difícil para todo mundo, para mim, era mais fácil. Hoje, o que para as pessoas era mais fácil, para mim, foi difícil. Meu braço está arrebentado de segurar o carro naquele trilho, com areia fofa, poste e árvore ao lado, a 135km por hora”, relatou o fã de Ayrton Senna.

“Foi difícil, fui adquirindo confiança com o Fabão, ele me passando, as coisas foram fluindo. Saí satisfeito. Ontem, tive problemas técnicos, que me deixaram angustiado e falei: ‘Hoje, vou para cima, sem errar’. Estou aprendendo a potencializar o carro em curva, com um braço só. É difícil segurar um carro desse sem o perder”, emenda o piloto.

Embora não participe nas próximas etapas, com chegada na Praia do Francês, em Marechal Dedoro (AL), em 3 de agosto, Fernando Fernandes está realizado. “Isso aqui é mágico, para falar a verdade. Eu olhava de fora para o Sertões de fora e achava muito legal. Agora que estou dentro, isso é mágico”, confidencia. Será que a modalidade ganhou um lugar no coração do apresentador? “Passo por todos os esportes, vivo desde paraquedismo, kitesurf, na terra, não tem nada mais legal. Adrenalina, concentração, manter foco durante tanto tempo, é desafiador. Talvez fosse o que eu precisasse na minha vida, aos 44 anos, depois de ter rodado todos os esportes. Está sendo uma surpresa”, discursa.

O desejo de Fernando Fernandes é competir durante todo o rally na próxima edição do Sertões. “Estou moído, mas é situação a qual estou acostumado. Sou atleta de alto rendimento, lido com dor o tempo inteiro. É só uma questão de acostumar o corpo. Ano que vem, tenho certeza que estarei nele inteiro.”, profetiza.

Entre as principais façanhas de Fernando Fernandes estão o voo sobre o vulcão ativo Pacaya, na Guatemala; a travessia do deserto do Saara com uma handbike adaptada; e expedições em regiões de frio extremo, como na Islândia, enfrentando ventos congelantes e trilhas inóspitas.

O Sertões 2025

Nesta sexta-feira (1º/8), o Sertões 2025 inicia a sexta de oito etapas, na rota entre Petrolina (PE) e Delmiro Gouveia (AL). No total, serão percorridos 415km. A 33ª edição da competição terá cruzado, ao todo, 3.482km, 2.215km cronometrados e terá 2.828km de apoio. A linha de chegada será cruzada no domingo (3/8), na Praia do Francês, Marechal Deodoro (AL).

A classificação geral da quinta-feira (31/7) tinha Zé Helio e Ramon Sacilotti na liderança dos UTVs. Nos carros, Cristian Baumgart e Luis Felipe Eckel puxam a fila. O espanhol Tosha Schareina está absoluto nas motos, enquanto Marcelo Medeiros lidera nos quadriciclos.