Ceilândia empata com Água Santa no jogo de ida do mata-mata da Série D

O Ceilândia deixou a vitória escapar neste sábado, em Diadema, na grande São Paulo, no primeiro confronto da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. O Gato Preto abriu o placar com Romarinho, mas cedeu o empate por 1 x 1 ao Água Santa, na Arena Inamar. João Guilherme balançou a rede para os donos da casa e depois prejudicou o time paulista ao ser expulso. Autor de sete gols nesta quarta divisão, o artilheiro da equipe está fora do confronto de volta, no Abadião.

Depois de um primeiro tempo amarrado e insosso, a etapa final teve pelo menos três lances de emoção. O Ceilândia abriu o placar depois de uma cobrança de escanteio. O meia Tarta cobrou da esquerda, a defesa do Água Santa desviou a bola para trás e ela chegou limpa para Romarinho escorar para dentro da rede do Agua Santa e abrir o placar.

Pressionado pelo mau resultado, o Água Santa passou a incomodar o Ceilândia em busca do empate e conseguiu fazendo o adversário provar do próprio veneno. Uma cobrança de escanteio de Eduardo Ribeiro alcançou a cabeça de João Guilherme. O artilheiro do time nesta Série D com sete gols cabeceou sozinho na risca da pequena área e controu com a ajuda do goleiro Edmar Sucuri para colocá-la na rede e igualar o resultado. A impressão é de que o lance era defensável.

O empata não intimidou o Ceilãndia. Focado na vitória, o time alvinegro voltou a incomodar em uma escapada em velocidade de Valter Bala. O atacante cortou para dentro e chutou cruzado de perna direita. A bola entraria, mas a lei do ex funcionou. O zagueiro Gabriel Vidal impediu afastando o perigo de cabeça em uma recomposição espetacular da defesa do Água Santa.

Mesmo com um a menos, o Água Santa teve três chances em série de marcar o segundo. No entanto, Edmar Sucuri se redimiu do gol de empate e operou três milagres em série para salvar o Ceilândia e impedir a virada do adversário.

"Empate fora de casa. Foi o que o professor traçou como estratégia. Poderíamos ter vencido, mas vamos ver qual será a postura na partida de volta para a tente tentar sair com a vitória em casa", afirmou o meia Tarta depois da partida. Foi dele a cobrança de escanteio para o gol marcado por Romarinho. Ele também participou do lance que originou o córner.

Ex-jogador do Ceilândia, Gabriel Vidal impediu o segundo gol do Ceilândia. "Vamos jogar com muita garra e determinação lá (no Abadião). Tenho certeza de que vamos sair com a classificaçao. O campo do Ceilândia é muito curto e pesado, mas tenho certeza de que vamos sair com a classificação", afirmou o zagueiro.