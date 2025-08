Polícia investiga plano de sequestro contra Pedrinho, presidente do Vasco

A Delegacia Antissequestro (DAS) da Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu uma investigação sobre uma denúncia anônima envolvendo um suposto plano de sequestro a Pedrinho, presidente do Vasco. De acordo com o relato, o crime estava previsto para ocorrer ainda nesta semana, nas proximidades à sede do clube, em São Januário.

A corporação acionou todos os protocolos investigativos, inclusive os relacionados ao suposto alvo, mas ainda não houve qualquer detenção. Sabe-se, porém, que autoridades entraram em contato com o dirigente nesta terça-feira (06) orientando-o a reforçar sua segurança pessoal nos próximos dias.

A DAS mantém detalhes operacionais e nomes de possíveis envolvidos em sigilo, mas segue investigando a fundo o caso. O Vasco, por sua vez, não divulgou alterações na rotina administrativa ou medidas adicionais adotadas pelo e para o presidente. Vale destacar que a condução envolve setores distintos da segurança pública, em articulação com o entorno de São Januário.

Agora, autoridades trabalham com objetivo de neutralizar possíveis riscos e identificar os responsáveis pela ameaça. Entende-se, à esta altura, que trata-se de uma denuncia considerada grave pelas autoridades fluminenses.

Reação de Pedrinho

O presidente se manifestou publicamente sobre o plano e a recorrência de ameaças desde que assumiu a gestão do Cruz-Maltino. Ele classificou a situação como intolerável e, por outro lado, demonstrou confiança no trabalho das autoridades.

“Depois das ameaças de morte e da divulgação do meu endereço, agora, fui surpreendido com a informação sobre uma denúncia de tentativa de sequestro. As pessoas estão ultrapassando todos os limites. Inaceitável. Confio nas autoridades policiais e tenho certeza que, em breve, os culpados serão punidos”, declarou.

As ameaças de morte mencionadas pelo mandatário ocorreram em novembro de 2024, de acordo com seu relato. O presidente afirmou ter recebido mensagens intimidadoras e perigosas em um grupo de WhatsApp nesse período — meses antes de outro caso. Em julho deste ano, o dirigente relevou que um influenciador de Vasco divulgou seu endereço nas redes sociais e expôs sua família a riscos potenciais.

Posicionamento institucional

Em nota oficial, o Vasco confirmou conhecimento da denúncia e reiterou seu apoio total à apuração dos fatos. O clube afirmou que colabora de forma integral com a investigação conduzida pela Delegacia Antissequestro.

Já a Polícia Civil reforçou que trata o caso com seriedade e segue todos os trâmites para verificar a procedência da acusação. De acordo com a corporação, as investigações ainda estão em estágio inicial, mas todas medidas protetivas foram adotadas para preservar a integridade do mandatário.

Conexões com episódios anteriores

A tensão envolvendo o nome do mandatário tem se intensificado devido a um conjunto de fatores. Dentro de campo, a fase do Cruz-Maltino se encaminha para mais um ano de luta contra o risco de rebaixamento, enquanto o extracampo sofre ainda mais tensão.

Recentemente, por exemplo, o influenciador vascaíno conhecido como Krav afirmou ter sido agredido por pessoas ligadas ao mandatário. Ele disse que sofreu ataques por membros da diretoria pouco antes de deixar São Januário após a partida contra o Independiente del Valle, em julho. O dirigente, por sua vez, negou veementemente qualquer envolvimento no caso e acusou o jovem de outro caso de exposição.

“Para deixar claro, eu nunca mandei e nunca vou mandar agredir ninguém por qualquer tipo de crítica que façam a mim. Ele afirma isso no vídeo dele e ele vai ter que provar isso. […] Eu só soube ontem também que ele nas redes sociais pediu linchamento, passou meu endereço. Também vai se explicar por isso”, disse.