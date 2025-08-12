Internacional deve ter duas mudanças e quatro manutenções contra o Flamengo

Vitão é um dos titulares absolutos que retorna ao time contra o Flamengo - (crédito: Foto: Filype Maciel/Internacional)

O Internacional encerra nesta terça-feira (12) a preparação para enfrentar o Flamengo, no primeiro duelo das oitavas de final da Libertadores. Em atividade no CT Parque Gigante, o técnico Roger Machado pretende fazer duas modificações com relação ao time que venceu o Bragantino: a volta de Brian Aguirre e Vitão no sistema defensivo. Alan Rodríguez, Tabata, Juninho e Ricardo Mathias agradaram ao treinador e devem ser mantidos.

O zagueiro Vitão cumpriu dois jogos de suspensão impostos pelo STJD aplicou ao criticar publicamente a arbitragem na derrota do Colorado para o Corinthians no Brasileirão. Ele concluiu a sanção no triunfo sobre o Bragantino e o mais provável é que o camisa 4 fique com a vaga de Clayton Sampaio.

Roger priorizou o embate contra o Flamengo nas oitavas da Libertadores e decidiu poupar algumas peças contra o Bragantino, como Brian Aguirre. Desta forma, o argentino provavelmente retorne para a lateral direita, na vaga de Alan Benítez.

Trio deve ser mantido entre os titulares

Além disso, o zagueiro Juninho, os meio-campistas Alan Rodríguez e Bruno Tabata substituíram Mercado, Richard e Carbonero, respectivamente. Suas performances agradaram ao comandante e provavelmente permanecerão no time. A aposta em Ricardo Mathias também surtiu efeito e a tendência é de que o jovem centroavante ganhe sequência entre os 11 iniciais.

Assim, o provável time titular para enfrentar o Flamengo deve ser: Rochet; Brian Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez; Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley; Ricardo Mathias.

Na reapresentação do elenco, na segunda-feira (11), a comissão técnica optou por preservar os titulares. O volante Richard provavelmente retornará às atividades com os demais companheiros, nesta terça-feira (12), pois encerra o cumprimento de protocolo de concussão da CBF.

Vale relembrar que ele sofreu um choque de cabeça com Everaldo na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense. Inter e Flamengo medem forças, nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

