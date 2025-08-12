Corinthians sofre transfer ban por dívida pela contratação de Félix Torres

Corinthians sofre transfer ban por dívida com o Santos Laguna pela contratação de Félix Torres - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

O Corinthians está oficialmente proibido de registrar novos jogadores. Nesta terça-feira (12/8), a Fifa confirmou a aplicação do chamado transfer ban ao clube por conta de uma dívida de 6,145 milhões de dólares (aproximadamente R$ 33,47 milhões) com o Santos Laguna, do México, pela compra do zagueiro Félix Torres no ano passado.

Para voltar a inscrever atletas, o Timão precisa quitar o débito ou chegar a um acordo amigável com os mexicanos. Caso contrário, a sanção se estenderá por três janelas de transferências. A atual e mais duas subsequentes.

A diretoria alvinegra já estava ciente do risco desde 28 de julho, quando a Corte Arbitral do Esporte (CAS) manteve a condenação imposta pela Fifa. O clube havia tentado reverter a decisão no tribunal, mas não obteve sucesso. Nos últimos dias, o Corinthians vinha negociando alternativas de pagamento para evitar a punição.

Além deste processo, o time do Parque São Jorge enfrenta outras duas ações no CAS que podem gerar novas penalidades. Uma ligada à contratação de Rodrigo Garro e outra referente à rescisão contratual de Matías Rojas, ambas em 2024.

Assim, prevendo o bloqueio, o Corinthians se apressou para reforçar o elenco antes da confirmação da sanção. Na segunda-feira (11/8), anunciou a chegada do atacante Vitinho, de 31 anos, como segundo reforço para a temporada. O primeiro foi o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, contratado no início do ano.

A novela Félix Torres no Corinthians

A novela com Félix Torres começou em janeiro do ano passado, nos primeiros dias da gestão Augusto Melo. O defensor chegou por 6,5 milhões de dólares, sendo 2 milhões de dólares pagos à vista. As cinco parcelas restantes, com a primeira vencendo em maio de 2024, não foram honradas.

Assim, diante do calote, o Santos Laguna recorreu à Fifa, que determinou o pagamento imediato, acrescido de multas e juros. O Corinthians apelou ao CAS, mas o tribunal manteve a sentença.

Dentro de campo, Félix Torres soma 77 partidas com a camisa alvinegra, em trajetória marcada por altos e baixos. Atualmente, perdeu espaço e atua como reserva de Matheuzinho na lateral direita, após o empréstimo de Léo Maná ao Criciúma.