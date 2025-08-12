InícioEsportes
Esportes

Abel Ferreira foi fator crucial para Palmeiras fechar com Carlos Miguel

Carlos Miguel está próximo de ser jogador do Palmeiras

Carlos Miguel está próximo de ser jogador do Palmeiras - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)
Carlos Miguel está próximo de ser jogador do Palmeiras - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O Palmeiras está próximo de anunciar o goleiro Carlos Miguel como novo reforço para a temporada. O jogador de 26 anos deve viajar ao Brasil ainda nesta semana para realizar exames médicos e assinar contrato de cinco anos com o clube. Mas para fechar com o Verdão, um personagem importante foi crucial para que o desfecho fosse positivo: Abel Ferreira.

O português apresentou o projeto de renovação do elenco em todas as posições e garantiu que ajudará na adaptação do goleiro. Além disso, minimizou o peso de sua ligação anterior com o Corinthians, grande rival do Palmeiras. Abel assegurou que o passado do arqueiro não pesaria em seu período na Academia de Futebol.

No Palmeiras, Carlos Miguel terá como concorrentes Weverton (37 anos, contrato até 2026) e Marcelo Lomba (38 anos, vínculo até dezembro). A diretoria alviverde acredita que o reforço pode assumir a titularidade nos próximos anos e se tornar peça de longo prazo na meta.

Palmeiras vence concorrência para fechar com Carlos Miguel

Contratado pelo Nottingham Forest no ano passado sem o aval do técnico Nuno Espírito Santo, Carlos Miguel disputou apenas três partidas, sendo reserva do belga Matz Sels. Insatisfeito com a falta de oportunidades, passou a buscar a saída para atuar com mais frequência e manter vivo o sonho de disputar a próxima Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti.

O goleiro recebeu sondagens de clubes do Brasil, além de propostas da Grécia e da Turquia, mas optou pelo Palmeiras. Aliás, o clube paulista vai desembolsar cerca de 4 milhões de euros (R$ 25,3 milhões) fixos, além de bônus por metas alcançadas.

Carlos Miguel será o terceiro reforço do Verdão nesta janela, ao lado do atacante Ramón Sosa, seu ex-companheiro no Forest, e do lateral-direito Khellven.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 12/08/2025 14:40
    x