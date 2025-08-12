Abel Ferreira foi fator crucial para Palmeiras fechar com Carlos Miguel

O Palmeiras está próximo de anunciar o goleiro Carlos Miguel como novo reforço para a temporada. O jogador de 26 anos deve viajar ao Brasil ainda nesta semana para realizar exames médicos e assinar contrato de cinco anos com o clube. Mas para fechar com o Verdão, um personagem importante foi crucial para que o desfecho fosse positivo: Abel Ferreira.

O português apresentou o projeto de renovação do elenco em todas as posições e garantiu que ajudará na adaptação do goleiro. Além disso, minimizou o peso de sua ligação anterior com o Corinthians, grande rival do Palmeiras. Abel assegurou que o passado do arqueiro não pesaria em seu período na Academia de Futebol.

No Palmeiras, Carlos Miguel terá como concorrentes Weverton (37 anos, contrato até 2026) e Marcelo Lomba (38 anos, vínculo até dezembro). A diretoria alviverde acredita que o reforço pode assumir a titularidade nos próximos anos e se tornar peça de longo prazo na meta.

Palmeiras vence concorrência para fechar com Carlos Miguel

Contratado pelo Nottingham Forest no ano passado sem o aval do técnico Nuno Espírito Santo, Carlos Miguel disputou apenas três partidas, sendo reserva do belga Matz Sels. Insatisfeito com a falta de oportunidades, passou a buscar a saída para atuar com mais frequência e manter vivo o sonho de disputar a próxima Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti.

O goleiro recebeu sondagens de clubes do Brasil, além de propostas da Grécia e da Turquia, mas optou pelo Palmeiras. Aliás, o clube paulista vai desembolsar cerca de 4 milhões de euros (R$ 25,3 milhões) fixos, além de bônus por metas alcançadas.

Carlos Miguel será o terceiro reforço do Verdão nesta janela, ao lado do atacante Ramón Sosa, seu ex-companheiro no Forest, e do lateral-direito Khellven.

