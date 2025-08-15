Jornalista indica influência do Flamengo no STJD em caso envolvendo Bruno Henrique

O jornalista Juca Kfouri colocou em xeque a atuação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no caso de Bruno Henrique — investigado por manipulação de apostas. Durante o programa Posse de Bola, do UOL Esporte, ele apontou uma suposta influência do Flamengo quanto à celeridade do processo envolvendo o atacante. O camisa 27, aliás, decidiu o jogo de ida contra o Internacional, no Maracanã, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

Ao abordar a situação, Juca não só adotou um tom crítico como destacou a gravidade da acusação formal de fraude esportiva que pesa contra o atleta. O comunicador acusou influência do Rubro-Negro em resposta ao discurso de Mauro Cézar, companheiro de bancada do jornalista.

“Eu só me refiro a ele há semanas como ‘o indiciado Bruno Henrique’. Só assim. Porque está na cara que o Flamengo tem influência no Tribunal de Justiça para impedir que ele seja julgado. Então, aquela tal história: o pau que bate em Chico, bate em Francisco”, disse.

Jornalista isenta clube de envolvimento direto

O comentário de Kfouri segue na contramão da análise de Mauro Cezar Pereira, que desassociou o clube do caso. O jornalista usou o episódio de Lucas Paquetá na Inglaterra para sustentar a responsabilidade exclusiva do atacante.

“O problema é do jogador. Ponto. O clube não tem nada com isso. O Paquetá contratou seus advogados, resolveu lá e seguiu, pronto. O clube vai escalar os jogadores enquanto eles não tiverem suspensos. Agora, eu acho só que esse assunto deveria ser levantado na semana passada, na outra e na outra… Mas é só fazer um gol, que aí começam a falar sobre isso”, e completou:

“Não falam sobre o Thiago Maia, que não foi pago. Aí não tem julgamento. Titular na quarta-feira, e o Inter não pagou. Ainda tentou vender para o Santos com lucro. (…) O assunto voltar agora, quando poderíamos falar sobre isso toda a semana. Então, se o Bruno Henrique tiver que ser punido, vai ser e pronto”.

Juca Kfouri e Mauro Cezar Pereira debatem no programa ‘Posse de Bola’, do Uol, sobre o caso Bruno Henrique. Juca: “Tá na cara que o Flamengo tem influência no tribunal de justiça (STJD) pra impedir que ele (Bruno Henrique) seja julgado.” ?????@UOLEsportepic.twitter.com/JErquVfuv6 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 15, 2025

Acusação de estelionato

Apesar da rejeição inicial da Justiça quanto à denúncia de estelionato por ausência de provas documentais, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) voltou a acionar o Judiciário. O recurso, protocolado na terça-feira (12), visa ampliar a responsabilização criminal do jogador. O que inclui medidas cautelares como suspensão de contratos publicitários com casas de apostas e fiança de R$ 2 milhões.

Em decisão proferida no fim de julho, a 7ª Vara Criminal de Brasília aceitou parcialmente a denúncia e tornou o atleta e seu irmão, Wander Nunes Pinto Júnior, réus por fraude esportiva. Ambos respondem por participação em esquema que teria envolvido a aplicação proposital de um cartão amarelo durante partida contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023.

Processo no STJD segue paralelo

O caso também está em curso no âmbito esportivo. Após o encaminhamento do processo por parte do STJD, a 1ª Comissão Disciplinar deve julgar a denúncia nas primeiras semanas de setembro. Caso condenado, o atacante poderá cumprir até dois anos de suspensão, além de multas estabelecidas entre R$ 100 e R$ 100 mil por infração.

O Flamengo, por sua vez, mantém o jogador à disposição da comissão técnica. A tendência é que o clube não adote outra postura enquanto não houver impedimento judicial ou desportivo.

Papel de Bruno Henrique reforça debate

Ídolo rubro-negro, o camisa 27 segue como peça decisiva dentro do clube. Ele marcou o gol da vantagem mínima sobre o Internacional, na quarta-feira (13), pela ida das oitavas de final da Libertadores. O lance, aliás, remeteu torcedores ao emblemático ano de 2019, quando o jogador também marcou diante do Colorado, pela mesma competição, no mesmo estádio.

Na comemoração, Léo Ortiz simulou colocar uma coroa sobre a cabeça do atacante, que respondeu com um abraço. O gesto evidencia o símbolo da importância do jogador para o elenco rubro-negro, apesar do cenário de controvérsia que o envolve fora das quatro linhas.

Com o gol, o ídolo chegou a 20 marcados em edições de Libertadores com a camisa do Flamengo. No clube desde 2019, soma agora 317 partidas disputadas, com 103 tentos e 54 assistências. Números que ratificam sua regularidade e protagonismo ofensivo na história rubro-negra.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.