Em jogo de festa para Fábio, Fluminense vence o Fortaleza

Em dia histórico para o goleiro Fábio, o Fluminense promoveu linda festa nas arquibancadas e venceu o Fortaleza por 2 a 1, neste sábado (16/8), pela 20ª rodada do returno do Brasileirão. Além do camisa 1, o atacante Serna foi o nome da tarde, afinal, deu assistências para Cano marcar o 110º gol dele pelo Tricolor, no primeiro tempo, e para Canobbio dar números finais na etapa complementar. Breno Lopes descontou para o Laion.
Esta foi a partida 1390 de Fábio como jogador de futebol, somando suas passagens pelo extinto União Bandeirante (PR), Vasco, Cruzeiro e Fluminense. Assim, igualou a lenda e ex-goleiro do futebol inglês Peter Shilton. Dessa forma, Fábio deve se isolar em primeiro contra o América de Cali (COL), terça-feira. Leia mais detalhes aqui sobre a carreira do goleiro, que completará 45 anos em setembro.
Com o resultado, o Fluminense está em oitavo lugar, com 27 pontos em 18 jogos. Portanto, circunda o G6. Mas o Fortaleza dá mais um passo rumo à Série B de 2026, segue em 18º com 15 pontos e 19 partidas disputadas.
Como foi a vitória do Fluminense e o jogo de Fábio
O Fortaleza começou apertando demais o Fluminense. Aliás, o Leão chegou com perigo com Lucero e Pikachu. No entanto, foi o Fluminense quem marcou, aos 8. Serna invadiu a área, foi à linha de fundo e cruzou na medida para Cano balançar as redes.
O Leão não sentiu o gol. Aliás, seguiu levando perigo e quase marcou com Lucero de fora da área e com Herrera de cabeça. O Fortaleza até empatou aos 25, com Kervin Andrade aproveitando rebote de Fábio em chute de Pikachu. No entanto, o lance foi anulado por mão do venezuelano. Ainda no primeiro tempo, Martinelli foi derrubado na área por Gaston Ávila. O juiz até deu pênalti, mas voltou atrás após consultar o VAR.
O Fortaleza, tal qual fez no primeiro tempo, começou a segunda etapa com mais perigo. Inclusive, Pikachu exigiu grande defesa de Fábio logo no primeiro minuto. No entanto, Serna brilhou mais uma vez, invadiu a área e serviu Canobbio para fazer 2 a 0. O Laion, mesmo na zona de rebaixamento, não se abateu e descontou. Aos 27, Allanzinho invadiu a área e, no seu primeiro toque, acionou Beno Lopes para fazer 2 a 1.
Quais os próximos compromissos
As duas equipes voltam a campo nesta terça-feira, mas por competições internacionais. Assim, o Fluminense recebe o América de Cali às 21h30, pelas oitavas de final da Sul-Americana. Na ida, o Tricolor aplicou 2 a 1. O Leão, por sua vez, visita o Vélez às 19h, após empatar em 0 a 0 na ida das oitavas da Libertadores. Já no sábado (23), o Fluminense visita o Bragantino, enquanto o Fortaleza recebe o Mirassol no domingo (24).
FLUMINENSE 2X1 FORTALEZA
20ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data : 16/8/2025
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público presente: 31.215
Gols: Cano, 8’/1ºT (1-0);Canobbio, 20’/2ºT (2-0); Breno Lopes, 28’/2ºT (2-1)
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Davi, Manoel e Renê; Bernal, Martinelli (Hércules, 21’/2ºT) e Ganso (Lima, 33’/2ºT); Serna, Keno (Canobbio, 24’/1ºT) e Cano (Everaldo, 33’/2ºT) Técnico: Renato Gaúcho
FORTALEZA: Helton Leite; Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Kervin Andrade (Lucca Prior – intervalo) e Pikachu (Allanzinho, 27’/2ºT) ; Lucero (Deyverson, 17’/2ºT) e Herrera (Breno Lopes, 17’/2ºT) Técnico: Renato Paiva
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Auxiliares: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Luís Carlos de França Costa (RN)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)
Cartões amarelos: Bernal, Martinelli (FLU); Brítez, Kervin Andrade e Lucero (FOR)