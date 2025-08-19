Complexo do Allianz Parque receberá segunda edição de torneio esportivo em setembro

O Allianz Parque será palco de um evento esportivo inusitado no dia 06 de setembro: a On SquadRace 2025. Trata-se de uma competição organizada pela marca suíça ‘On’ que une esporte, música e cultura. Com novidades em relação à edição de estreia, em 2024, a corrida de revezamento desta vez acontecerá no edifício-garagem do local pertencente ao Palmeiras.

As equipes devem ser formadas por quatro atletas — sempre com dois homens e duas mulheres —, todos maiores de 18 anos. O formato prevê baterias eliminatórias em um circuito de 4×800 metros, com cada participante percorrendo 800 metros. As melhores marcas avançam de fase até a decisão.

O time campeão garantirá uma bonificação financeira de R$ 10 mil, além da chance de representar o Brasil na etapa internacional em Miami. Este evento, por sua vez, acontecerá apenas em outubro.

Experiência cultural e festa pós-prova

Como dito, o evento amplia mescla proposta esportiva com atividades culturais. O público poderá acompanhar um line-up de DJs sob curadoria do coletivo Gop Tun — referência da cena eletrônica paulistana. A trilha sonora, aliás, se estenderá para uma festa aberta após a corrida.

A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos a partir de 25 de agosto nos canais oficiais da On Brasil e da Gop Tun. O diretor de marketing da empresa brasileira explicou ao portal Exame sobre a filosofia por trás da corrida.

“Acreditamos no poder da comunidade e na união entre performance, cultura e pertencimento. O SquadRace não é só uma corrida: mas um movimento que transforma o ato de correr. Transforma em um ponto de encontro entre diferentes histórias, estilos de vida e expressões urbanas”.

Allianz Parque e os grandes eventos

Conhecido como palco de jogos memoráveis, o estádio também segue como referência em shows internacionais. Neste ano, por exemplo, receberá apresentações do Avenged Sevenfold (04 de outubro) e do Planet Hemp (15 de novembro). A banda My Chemical Romance se apresentará no local em fevereiro de 2026.

