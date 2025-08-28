Léo Pereira, do Flamengo, pode ser preso por atraso na pensão alimentícia

Léo Pereira, do Flamengo, pode ser preso em 72 horas caso descumpra uma nova determinação da Justiça. O zagueiro, afinal, atrasou o pagamento da pensão alimentícia em meio à briga judicial com a ex-companheira Tainá Castro, desde 2023. O valor gira em torno de R$ 23 mil mensais. A informação inicial é do Portal Leo Dias.

De acordo com o colunista “Leo Dias”, Léo Pereira participou de uma audiência com a ex-esposa Tainá Castro no Fórum da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Aliás, um oficial de Justiça foi ao local para acionar o atleta e cobrar os meses de pensão atrasados.

Tainá é mãe de dois filhos com o zagueiro do Flamengo, enquanto Militão tem uma filha, Cecília, fruto do relacionamento anterior com Karoline Lima. Atualmente, Léo namora Karoline, e o defensor do Real Madrid mora com Castro. Apesar dos embates públicos, as partes envolvidas priorizam a convivência harmônica entre os filhos em seus respectivos núcleos.

Tainá Castro e Léo Pereira mantêm guarda compartilhada dos filhos Matteo e Helena, com residência fixa cedida à mãe e direito de visitas ao pai. Apesar das diretrizes formais, ambos ajustam os dias conforme compromissos de trabalho e rotina familiar.

Briga antiga

Tainá Castro acionou a Justiça em julho do ano passado para cobrar mais de R$ 1 milhão do zagueiro Léo Pereira pelo não cumprimento do acordo de bens do casal. De acordo com o jornal O Globo, o jogador tinha até o dia 4 de julho de 2024 para pagar R$ 2 milhões à ex-mulher. O zagueiro, por sua vez, teria depositou “apenas” R$ 1 milhão. O valor seria referente ao imóvel onde ela e os filhos residem.

