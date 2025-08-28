Sorteio da Champions League tem Real x City e PSG com caminho complicado

Desde a última temporada, a Champions League não tem mais a tradicional "fase de grupos", e passou a ter 36 times. Assim, no atual formato, cada um jogará oito vezes na "fase de liga", com adversários conhecidos no sorteio - (crédito: Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

O sorteio da Champions League 2025/26 definiu nesta quinta-feira (28/8), os confrontos da fase de liga da competição. O evento, que aconteceu no Grimaldi Forum, em Mônaco, na França, reservou neste início de torneio simplesmente um Real Madrid x Manchester City pelo quarto ano seguido.

Leia também: Benfica confirma favoritismo, bate o Fenerbahçe e está na fase de liga da Champions



O clube merengue também fará uma reedição de final contra o Liverpool. Além disso, terá uma viagem longa para o Cazaquistão, para encarar o Kairat, equipe que está localizada muito próxima da China. Atual campeão do mundo, o Chelsea enfrenta o Bayern de Munique, na reedição da final de 2012, quando conquistou a Europa pela primeira vez.

Por fim, quem mais se ‘complicou’ no sorteio foi justamente o atual campeão, PSG. Afinal, a equipe francesa terá pela frente confrontos pesados contra Bayern de Munique, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle e Athletic de Bilbao.

Desde a última temporada, a Champions League não tem mais a tradicional “fase de grupos”, e passou a ter 36 times. Assim, no atual formato, cada um jogará oito vezes na “fase de liga”, com adversários conhecidos no sorteio.

Ao fim das oito rodadas a Champions segue no seguinte formato:

– Os 8 primeiros avançam direto para as oitavas de final

– Os times do 9º ao 24º lugar jogam um playoff mata-mata

– As oito equipes vencerem avançam para as oitavas

– As oito que perderem vão joga o playoff da Liga Europa

– Os times que ficarem do 25º ao 36º estão eliminados

Assim, a partir das oitavas de final, o formato segue o tradicional mata-mata até a decisão. Por fim, a decisão será em jogo único no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os duelos das equipes do Pote 1

Bayern de Munique: Chelsea (casa), PSG (fora), Club Brugge (casa), Arsenal (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Pafos (fora)