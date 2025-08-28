InícioEsportes
Sorteio da Champions League tem Real x City e PSG com caminho complicado

Evento, acontecido nesta quinta-feira (28/8), no Grimaldi Forum, em Mônaco, na França, decidiu os confrontos da fase de liga da competição

Desde a última temporada, a Champions League não tem mais a tradicional "fase de grupos", e passou a ter 36 times. Assim, no atual formato, cada um jogará oito vezes na "fase de liga", com adversários conhecidos no sorteio - (crédito: Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

O sorteio da Champions League 2025/26 definiu nesta quinta-feira (28/8), os confrontos da fase de liga da competição. O evento, que aconteceu no Grimaldi Forum, em Mônaco, na França, reservou neste início de torneio simplesmente um Real Madrid x Manchester City pelo quarto ano seguido.

O clube merengue também fará uma reedição de final contra o Liverpool. Além disso, terá uma viagem longa para o Cazaquistão, para encarar o Kairat, equipe que está localizada muito próxima da China. Atual campeão do mundo, o Chelsea enfrenta o Bayern de Munique, na reedição da final de 2012, quando conquistou a Europa pela primeira vez.

Por fim, quem mais se ‘complicou’ no sorteio foi justamente o atual campeão, PSG. Afinal, a equipe francesa terá pela frente confrontos pesados contra Bayern de Munique, Barcelona, Atalanta, Bayer Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle e Athletic de Bilbao.

Ao fim das oito rodadas a Champions segue no seguinte formato:

– Os 8 primeiros avançam direto para as oitavas de final
– Os times do 9º ao 24º lugar jogam um playoff mata-mata
– As oito equipes vencerem avançam para as oitavas
– As oito que perderem vão joga o playoff da Liga Europa
– Os times que ficarem do 25º ao 36º estão eliminados

Assim, a partir das oitavas de final, o formato segue o tradicional mata-mata até a decisão. Por fim, a decisão será em jogo único no dia 30 de maio de 2026, na Puskás Aréna, em Budapeste, na Hungria.

Os duelos das equipes do Pote 1

Bayern de Munique: Chelsea (casa), PSG (fora), Club Brugge (casa), Arsenal (fora), Sporting (casa), PSV (fora), Union Saint-Gilloise (casa) e Pafos (fora)

Chelsea: Barcelona (casa), Bayern (fora), Benfica (casa), Atalanta (fora), Ajax (casa), Napoli (fora), Pafos (casa) e Qarabag (fora)

Real Madrid: Manchester City (Casa), Juventus (Casa), Benfica, Liverpool (Fora), Marseille (Casa), Olympiacos (Fora), Monaco (Casa), Kairat (Fora)

Borussia Dortmund: Inter de Milão (Casa) Manchester City (Fora), Villarreal (Casa), Juventus (Fora), Bodo Glimt (Casa), Tottenham (Fora), Athletic Bilbao (Casa), Copenhagen (Fora)

Inter de Milão: Liverpool (Casa), Dortmund (Fora), Arsenal (Casa), Atlético Madrid (Fora), Slavia Praga (Casa), Ajax (Fora), Kairat Almaty (Casa), Union SG (Fora)

Liverpool: Real Madrid (Casa), Inter de Milão (Fora), Atlético de Madrid (Casa), Frankfurt (Fora), PSV (Casa), Marseille (Fora), Qarabag (Casa), Galatasaray (Fora)

Manchester City: Bormtund (Casa), Real Madrid (Fora), Leverkusen (Casa), Villarreal (Fora), Napoli (Casa), Bodo/Glimt (Fora), Galatasaray (Casa), Monaco (Fora)

Barcelona: PSG (Casa), Chelsea (Fora), Eintracht Frankfurt (Casa), Club Brugge (Fora), Olympiacos (Casa), Slavia Praga (Fora), Copenhague (Casa), Newcastle (Fora)

Paris Saint-Germain: Bayern (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Leverkusen (fora), Tottenham (casa), Sporting (fora), Newcastle (casa), Athletic Bilbao (fora)

 

