Sorteio da Champions League tem Real x City e PSG com caminho complicado

Chelsea: Barcelona (casa), Bayern (fora), Benfica (casa), Atalanta (fora), Ajax (casa), Napoli (fora), Pafos (casa) e Qarabag (fora)
Real Madrid: Manchester City (Casa), Juventus (Casa), Benfica, Liverpool (Fora), Marseille (Casa), Olympiacos (Fora), Monaco (Casa), Kairat (Fora)
Borussia Dortmund: Inter de Milão (Casa) Manchester City (Fora), Villarreal (Casa), Juventus (Fora), Bodo Glimt (Casa), Tottenham (Fora), Athletic Bilbao (Casa), Copenhagen (Fora)
Inter de Milão: Liverpool (Casa), Dortmund (Fora), Arsenal (Casa), Atlético Madrid (Fora), Slavia Praga (Casa), Ajax (Fora), Kairat Almaty (Casa), Union SG (Fora)
Liverpool: Real Madrid (Casa), Inter de Milão (Fora), Atlético de Madrid (Casa), Frankfurt (Fora), PSV (Casa), Marseille (Fora), Qarabag (Casa), Galatasaray (Fora)
Manchester City: Bormtund (Casa), Real Madrid (Fora), Leverkusen (Casa), Villarreal (Fora), Napoli (Casa), Bodo/Glimt (Fora), Galatasaray (Casa), Monaco (Fora)
Barcelona: PSG (Casa), Chelsea (Fora), Eintracht Frankfurt (Casa), Club Brugge (Fora), Olympiacos (Casa), Slavia Praga (Fora), Copenhague (Casa), Newcastle (Fora)
Paris Saint-Germain: Bayern (casa), Barcelona (fora), Atalanta (casa), Leverkusen (fora), Tottenham (casa), Sporting (fora), Newcastle (casa), Athletic Bilbao (fora)