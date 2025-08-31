Alan Patrick brilha e Internacional vence o Fortaleza no Beira-Rio

No jogo que encerrou a 22ª rodada do Brasileirão, o Internacional recebeu o Fortaleza, no Beira-Rio, para pouco menos de 10 mil torcedores. Mas quem foi ao estádio viu uma vitória colorada por 2 a 1 diante do Laion, gols de Alan Patrick e Vitinho. Lucca Prior descontou para os visitantes.
A noite de domingo no Beira-Rio começou animada. Em casa, o Internacional tentou fazer valer sua força como mandante desde o primeiro minuto. Juninho, de cabeça, foi quem teve a chance de abrir o placar para o Colorado aos 11 minutos após cobrança de escanteio, mas Helton Leite fez milagre. No entanto, pouco tempo mais tarde, aos 24, Carbonero foi derrubado na área, árbitro marcou pênalti para o Inter e Alan Patrick não hesitou para converter e marcar.
O Fortaleza, contudo, não se abateu com o gol sofrido. Perigoso nos contra-ataques, o Laion aproveitou cochilo da defesa do Internacional para deixar tudo igual no Beira-Rio com Lucca Prior, de cabeça aos 31. O Fortaleza, inclusive, teve a chance de virar o placar ainda no primeiro tempo, mas Mancuso demorou para finalizar e a zaga do Inter cortou.
Inter marca e garante a vitória
Na volta do intervalo, o Internacional voltou melhor e mais eficiente. Após uma sequência de ataques, o Colorado voltou a ficar em vantagem no placar com Vitinho após assistência de Alan Patrick. O Inter desperdiçou boas chances para ampliar o marcador, e isso deixou o Fortaleza vivo na partida.
Na pressão por um gol de empate, o Fortaleza foi para cima na reta final de jogo. O Laion pressionou o Inter e fez Rochet quase se complicar e tirar uma bola em cima da linha. Contudo, o Inter soube lidar com o volume do Fortaleza e neutralizou os ataques do Leão para garantir três pontos importantes antes da pausa para a Data Fifa.
Após a parada, o Internacional volta a entrar em campo no dia 13 de setembro, às 18h30, visitando o Palmeiras. Já o Fortaleza, no mesmo dia 13 de setembro, recebe o Vitória, às 16h, no Castelão.
Internacional 2×1 Fortaleza
Campeonato Brasileiro – 22ª rodada
Data e horário: 31/08/2025 (domingo)
Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Público presente: 9.099
Público pagante: 7.592
Renda: R$ 151.897,00
Gols: Alan Patrick, 24’/1T (1-0); Lucca Prior, 31’/1T (1-1); Vitinho, 6’/2T (2-1)
INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Juninho, Vitão, Bernabei; Thiago Maia (Luis Otávio, 24’/2T), Alan Rodriguez, Carbonero (Gustavo Prado, 35’/2T), Vitinho (Oscar Romero, 35’/2T), Alan Patrick (Bruno Henrique, 35’/2T); Ricardo Mathias (Enner Valencia, 16’/2T). Técnico: Roger Machado.
FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Gaston Ávila, Brítez, Bruno Pacheco; Rossetto (Pablo Roberto, 16’/2T), Matheus Pereira (Pierre, 35’/2T), Pochettino (Allanzinho, 16’/2T), Lucca Prior; Breno Lopes, Lucero (Adam Bareiro, 16’/2T). Técnico: Renato Paiva.
Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)
Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões Amarelos: Bernabei (INT), Mancuso (FOR)
