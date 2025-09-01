Versão de Léo Pereira colide com a de Tainá Militão em disputa por pensão; entenda o caso

A disputa judicial envolvendo Tainá Militão e Léo Pereira tomou novos rumos desde a divulgação das primeiras informações sobre supostas dívidas de pensão alimentícia. De um lado, acusações por parte da mãe dos filhos do zagueiro do Flamengo de atrasos no pagamento, enquanto do outro, Karoline Lima, atual companheira do jogador, rebate toda versão.

Karoline Lima entrou na polêmica para defender o namorado ao acusar Tainá de ‘má-fé’ — expressão usada no novo processo do zagueiro rubro-negro contra Militão. A influencer garante que Léo cumpriu com todas obrigações financeiras em prol das crianças dentro do prazo, mas que a mãe de Matteo e Helena agora exige valores referentes à sua faculdade de medicina.

Neste sentido, o imbróglio expõe duas versões divergentes e que seguem em choque. Tainá afirma lutar pelo cumprimento integral da pensão dos filhos, enquanto Karoline insiste que a cobrança envolve benefícios pessoais da ex-mulher. Entre acusações e documentos apresentados publicamente, a Justiça terá de apontar qual narrativa prevalece.

O que diz Tainá Militão?

A ex-companheira sustenta que a intimação recebida por Léo teve relação direta com valores devidos às crianças. Ela chegou a compartilhar prints que, em sua versão, se referem integralmente a quantias ligadas aos filhos.

“Aqui tá a prova que ele estava devendo, sim, a pensão alimentícia das crianças. Até porque, se ele não estivesse devendo, não teria porque ele ter pago hoje, né? Porque ele só tinha 72 horas para fazer o pagamento, senão ele seria preso”.

Em meio à afirmação, Tainá também mostrou provas de valores recebidos pelo ex-companheiro no mesmo dia em que a polêmica explodiu nas redes sociais. Militão ainda relembrou situações delicadas da vida conjugal com o zagueiro.

Tainá, em uma dessas recordações, mencionou sobre a ocasião em que teve que buscar o jogador em um prostíbulo ainda no início da gravidez de Matteo. Segundo ela, o episódio provocou risco de aborto e marcou uma das fases mais tensas da gestão.

Ela não parou por ai e também expôs o jogador em condições deploráveis após a noitada no Rio de Janeiro. Em um dos registros, o defensor aparece roncando no chão da cozinha, enquanto Tainá, responsável pela gravação, o critica.

???? Tainá Militão, ex de Léo Pereira, resolve se pronunciar no Instagram após as alegações de Karoline Lima. A influenciadora publicou um print que, segundo ela, comprova a dívida de pensão alimentícia por parte do ex. pic.twitter.com/fis0BAMl5v — Antenados (@canalantenados) August 29, 2025

A defesa de Karoline Lima

Já a versão de Karoline, também sustentada com prints, não há qualquer débito relativo à pensão. Ela chegou a exibir comprovantes bancários que somam R$ 85,9 mil para reforçar sua fala sobre o caso.

“E só para eu não passar de mentirosa, para finalizar esse assunto, tá aqui o comprovante da pensão das crianças. Eu tive acesso e nunca foi atrasado, e nunca deixou de ser pago”, rebateu.

A influenciadora acrescentou que a ação movida por Tainá não trata dos filhos, mas de vantagens pessoais. “Como ela fez questão de postar aí o número do processo, quem quiser ter acesso para ver. Vai ver que, sim, é um processo de alimentos, mas é um alimento para benefício dela. Não tem nada das crianças, vai ver que é sim sobre a faculdade dela”, completou.

Em dado momento, as trocas de farpas extrapolaram questões voltadas à pensão e envolveu até supostos gastos pessoais. Isso porque Karoline acusou Tainá de usar o cartão de crédito vinculado a Léo Pereira para compras de itens de luxo no exterior.

Versão também contestada por Militão, que garantiu se tratar de uma conta conjunta com valores utilizados quando ainda estavam casados.

de um lado temos a Karoline Lima defendendo o macho. E do outro a Tainá Castro jogando todos os prints na cara dela ????

de forma resumida, nenhum dos dois machos pagam pensão ????????‍???????? pic.twitter.com/G6S3a1qsRC — Ingredientes Guimarães (@coisinhadelah) August 29, 2025

Posição de Léo Pereira

Mais reservado e em tom completamente distinto, o zagueiro chegou a se pronunciar após audiência no Rio de Janeiro. “Está tudo tranquilo, tudo na paz. Era só audiência das crianças, bem tranquilo. Temos uma relação boa, em prol sempre das crianças. Nunca deixei faltar nada. Estou bem tranquilo quanto a isso e a verdade sempre vai prevalecer”.

Após toda polêmica sobre o caso, o zagueiro se defendeu com uma ação na última sexta-feira (29) alegando “má-fé” por parte de Tainá. Ele, agora, quer os valores restituídos e em dobro.

