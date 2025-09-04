Bruno Henrique reafirma inocência em julgamento sobre manipulação: ‘Confio na Justiça’

Bruno Henrique reafirmou sua inocência em depoimento por videoconferência nesta quinta-feira (04), durante audiência na sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro. O atacante do Flamengo é acusado de manipular intencionalmente um cartão amarelo no revés para o Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, para beneficiar apostadores.

O camisa 27 da Gávea negou as acusações de maneira direta e reforçou sua confiança no tribunal. Contudo, no decorrer do julgamento, optou por não responder às perguntas dos auditores.

“Gostaria de reafirmar a minha inocência. Dizer que confio na justiça desportiva. Jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Meus advogados estão aí e falarão por mim durante a defesa do processo”, e concluiu:

“Faço questão de mostrar o meu respeito e a minha total confiança nesse tribunal. E desejo um excelente julgamento a todos. Que tudo transcorra de forma leve e justa. Uma boa tarde a todos. Só isso mesmo”.

Bruno Henrique se defende

????Bruno Henrique, Usuário do Zoom, deu uma declaração durante o julgamento. “Não cometi nenhuma infração” pic.twitter.com/wQKUUw4TpA — Vini (@viniesportes) September 4, 2025

O que sustenta a acusação?

A Procuradoria do STJD adota que Bruno Henrique buscou o cartão de maneira proposital — influenciado por uma rede de apostas. Segundo o delegado da Polícia Federal Daniel Cola, o atacante teria comunicado antecipadamente ao irmão, Wander Pinto, que forçaria a advertência durante o jogo em Brasília.

Cola refirmou que “houve aviso prévio sobre essa manipulação no mercado de cartões” e alertou para a gravidade do lance. Seguindo seu relato, o cartão poderia ter influenciado diretamente a disputa de título com o Palmeiras em uma eventual igualdade nos critérios de desempate.

A denúncia também se sustenta no depoimento de Douglas Ribeiro Pina Barcelos, que admitiu seu conhecimento prévio do lance. Ele confessou após firmar acordo com o Ministério Público do Distrito Federal.

Defesa contesta e pede anulação

Os representantes do jogador, por sua vez, argumentaram que o processo deveria ser dado como prescrito. A versão sustenta que a abertura do inquérito, em maio, extrapolou o prazo previsto de 60 dias até apresentação das provas pela PF — em junho.

A tese acabou rejeitada por maioria de votos ( 4 a 1) pelos auditores da 1ª Comissão Disciplinar. Assim, mantiveram o andamento do julgamento.

Já Michel Assef Filho, advogado do Flamengo, afirmou que o clube não se prejudicou esportivamente. Ele ainda defendeu o ato de forçar o terceiro cartão amarelo como uma prática comum no futebol brasileiro. Isso porque cumpre suspensão de maneira estratégica.

Outros envolvidos

Além do atacante, a denúncia do STJD inclui outros quatro atletas amadores: o irmão do jogador, Wander Pinto, Claudinei Vitor Mosquete Bassan, Andryl Sales Nascimento dos Reis e Douglas Barcelos. Todos supostamente ligados ao esquema.

Duas mulheres da família do atacante, a esposa de Wander e uma prima, também tiveram seus nomes envolvidos. Contudo, não estão entre os alvos da comissão disciplinar.

A esfera criminal também acompanha o caso, com um processo em curso na 7ª Vara Criminal de Brasília.

Flamengo aguarda desfecho

Por meio de seus representantes jurídicos, o clube carioca manteve participação ativa durante a sessão. O Rubro-Negro reafirmou que não sofreu prejuízos desportivos e sustenta a confiança na inocência do camisa 27.

O STJD deve divulgar nos próximos dias o resultado do julgamento. Caso seja condenado, o jogador pode enfrentar suspensão e sanções disciplinares. Até lá, seguirá à disposição de Filipe Luís para os compromissos do calendário.

