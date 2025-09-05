Fluminense retorna aos treinos nesta sexta com ausências

O Fluminense retornou às atividades nesta sexta-feira (5), no CT Carlos Castilho, após folga de quatro dias, desde o empate sem gols com o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho agora foca suas atenções para a partida contra o Bahia, no Maracanã, na quarta (10), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, o treinador não conta com Samuel Xavier e Soteldo.

O lateral-direito Samuel Xavier sofreu uma lesão na coxa esquerda e deve desfalcar o time por pelo menos um mês. Ele, afinal, deixou o gramado contra o Bahia, aos 11 minutos, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Com a lesão do lateral, Renato Gaúcho colocou Guga em campo. Inclusive, ele deve ser o substituto.

Além do lateral, o atacante Yeferson Soteldo foi o único jogador do elenco convocado. O venezuelano esteve em campo na última quinta-feira (4) na derrota para a Argentina por 3 a 0. A partida contou com grande atuação de Lionel Messi, que fez possível despedida da Albiceleste.

Desta maneira, a comissão técnica e o elenco miram reduzir os erros para a partida decisiva da Copa do Brasil. No jogo de ida, em Salvador, o Fluminense, aliás, perdeu por 1 a 0 e agora precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal ou por apenas um de vantagem para levar a decisão para os penaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.