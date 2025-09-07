Com Santa Cruz, Série D define promovidos à terceira divisão

O atacante Thiago Galhardo contribuiu com sete gols em 19 partidas pela Série D - (crédito: Evelyn Victória/SCFC)

A Série D do Campeonato Brasileiro confirmou, neste fim de semana, os quatro clubes promovidos à terceira divisão nacional de 2026. Após os acessos de Maranhão, Barra-SC e Inter de Limeira, chegou o dia do Santa Cruz celebrar o adeus à última prateleira do futebol país.

O Santa Cruz empatou, neste domingo (7/9), por 1 x 1 com o América-RN na Arena das Dunas, em Natal, mas foi agraciado pela vitória por 1 x 0 obtida no duelo de ida na Arena Pernambuco. No segundo confronto, a Cobra Coral largou atrás após gol de Aruá, mas teve tranquilidade para igualar com Balotelli.

O time de Recife voltará a disputar a Série C do Campeonato Brasileiro depois de cinco anos. A última vez havia sido na temporada 2021, quando teve decretada a segunda queda à quarta divisão do Brasileirão.

A Cobra Coral tem como pilares nomes conhecidos do futebol do Distrito Federal. A mente por trás da campanha pertence ao técnico Marcelo Cabo, dono da prancheta do Capital por 10 partidas. O meia Willian Júnior, campeão do Candangão 2025 pelo Gama, também assinou o acesso.

Embora os tricolores e os torcedores de Maranhão, Barra-SC e Inter de Limeira estejam em festa, a Série D do Campeonato Brasileiro não terminou. O torneio chega à fase semifinal para, posteriormente, definir o campeão.

O Santa Cruz terá um novo duelo nordestino, com o Maranhão, em ida e volta. As datas e horários não foram confirmadas Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas os maranhenses abrirão a disputa em casa. O time de São Luís desbancou o ASA-AL com 4 x 0 no agregado.

No outro duelo, a Inter de Limeira terá o benefício de decidir em casa contra o Barra-SC. A companhia paulita deixou para trás o Goiatuba, enquanto os catarinenses superaram a concorrência do Cianorte-PR. Nas oitavas, o time da região de Itajaí frustrou o sonho do Ceilândia.