Após acusação de Joana Sanz, ex aciona Justiça contra Daniel Alves: “Não tenho medo”

A empresária Dinorah Santa Ana, ex-esposa de Daniel Alves, entrou com uma ação judicial contra o ex-lateral por atrasos no pagamento da pensão alimentícia de seus dois filhos. A denúncia ocorre dias após Joana Sanz, atual companheira do ex-jogador, publicar mensagens nas redes sociais com críticas direcionadas aos enteados — acusando-os de ingratidão.

Sanz usou seu perfil na última semana para rebater críticas de seguidores sobre o distanciamento do ex-jogador em relação aos filhos mais velhos. Joana pediu para que não comentassem sem saber dos bastidores e afirmou que “se não os vê há dois anos, é porque eles decidiram”. E completou:

“Quando a torneira fecha, a ingratidão bate na porta”.

Veja a publicação

Pensão em atraso e exposição pública

Dinorah, por sua vez, acionou a Justiça para cobranças além da dívida financeira. Em sua versão, tanto o pai quanto sua equipe negligenciaram apoio emocional e jurídico aos filhos Daniel e Victória. Ela recorda especialmente o período em que ambos viajaram à Espanha para prestar solidariedade à condenação do ex-jogador por estupro, em Barcelona.

Ainda segundo Dinorah, os jovens não recebem pensão regularmente desde 2020. Período, portanto, que antecede à prisão do ex-atleta na Espanha. A empresária também alega que Daniel instrumentalizou a imagem dos filhos para compor uma narrativa positiva no tribunal.

“Cruel. Eles estavam em silêncio, respeitando a situação… Mas acabaram usados para passar uma ideia de harmonia familiar. E isso não corresponde à verdade”, declarou Dinorah em vídeo nas redes sociais.

Dinorah rebate Daniel Alves

A empresária subiu o tom ao tratar sobre a declaração de Joana Sanz e afirmou não temer os desdobramentos jurídicos que possam partir do outro lado. “Não tenho medo dele”, disse Dinorah em relação às notificações extrajudiciais recebidas em nome do ex.

“Se ele não é pai o suficiente para impedir que ela cometa crueldades com os filhos dele, então eu sou a mãe e vou resolver”, declarou. Ela ainda classificou como estratégia de defesa os últimos movimentos jurídicos da equipe do ex e reafirmou que os filhos sofreram ataques da imprensa na Espanha sem qualquer respaldo do pai ou de seus advogados.

“Fica difícil fingir que está tudo bem quando os filhos são ofendidos por alguém que nem os conhece”, completou.

Gravidez de Joana Sanz

Joana anunciou a gestação do terceiro herdeiro do ex-lateral, primeiro filho do casal, em março deste ano, após uma longa batalha. De acordo com a modelo espanhola, a gravidez só se desenvolveu no último embrião congelado do casal. O anúncio ocorreu no mesmo mês em que o ex-jogador conseguiu absolvição no processo por estupro na Espanha.

Ela tem se mantido ativa nas redes sociais desde então, seja com registros da gravidez ou em defesa ao companheiro. A modelo, aliás, sempre manifestou-se favorável à absolvição do ex-lateral.