Tática "milenar": Bolivianos soltam fogos em frente ao hotel da Seleção

Seleção Brasileira em chegada ao hotel em Santa Cruz de La Sierra - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro)
Os jogadores da Seleção Brasileira sofreram com uma velha tática do futebol sul-americano. Na madrugada desta terça-feira (9/9), torcedores promoveram um foguetório em frente ao hotel do Brasil em Santa Cruz de La Sierra, na véspera do jogo contra a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo.

De acordo com o “Uol”, houve pelo menos dois momentos de barulho. O primeiro, por volta de 1h (no horário local). O segundo, 3h30 (no horário local). A duração de cada um foi de aproximadamente dez minutos.

O Brasil optou por ficar em Santa Cruz de La Sierra, ao nível do mar, como estratégia para encarar a altitude de mais de 4000 m que terá pela frente. A delegação brasileira, assim, só seguirá para El Alto três horas antes da partida contra a Bolívia para evitar os efeitos do local.

Brasil e Bolívia se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília). A Seleção de Carlo Ancelotti já está garantida na Copa do Mundo, enquanto a Bolívia ainda sonha em ir à repescagem.

A Bolívia é o sétima colocada, com 17 pontos, e busca ultrapassar a Venezuela, com um ponto a mais na classificação. Quem ficar em sexto lugar, disputará a repescagem por uma vaga na Copa do Mundo. O oponente do adversário do Brasil encara a Colômbia, na mesma hora, em Maturín.

 

 

    09/09/2025 15:02 / atualizado em 09/09/2025 15:20
