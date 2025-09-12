José Luiz brinda o DF com ouro na ginástica em dia de muitos pódios

No segundo dia de Jogos da Juventude, o Distrito Federal subiu ao pódio cinco vezes em três esportes diferentes. Josué Natividade, no atletismo, e o jovem José Luiz Miranda na ginástica artística, se destacaram ao pendurarem no pescoço a medalha de ouro. Henrique Alencar ganhou prata nos 800 metros. Letícia Alves Costa Cabral na esgrima, também com o segundo lugar, e Samuel Vinicius, bronze na marcha atlética, levaram a cidade a sete medalhas até o fechamento desta edição: três outros, duas pratas e dois bronzes no quadro liderado por São Paulo.

Estreante nos Jogos da Juventude, José Luiz arrasou. Com apenas 15 anos, competiu contra garotos até dois anos mais velhos, o que não o intimidou. Ao lado do professor Carlos Bezerra, empenhou-se nos últimos meses para aperfeiçoar os movimentos e chegar na melhor forma possível. Ele nem sempre se dedicou à ginástica. Ex-jogador de futebol, esbanjava o talento nos campos. Por meio de uma observação da amiga da mãe, aventurou-se no esporte.

A colega percebeu a familiaridade do menino com acrobacias e o levou ao clube do qual era dona para investir no jovem promissor. Daquele momento em diante, José se destacou no esporte e recebeu um convite do Setor Leste para fazer parte da equipe de iniciação.

Conquistar um ouro em casa como estreante na competição não é para qualquer um. A experiência de viver uma semana em um "mundinho olímpico" anima o ginasta. "Está sendo muito gratificante. Minha primeira vez treinando em Jogos da Juventude, ganhando ainda. Nós temos esse gosto da competição, fica animado. Às vezes, fico ansioso, mas faz parte do processo", admite. "Esses jogos são de fundamental importância para os atletas. Eu vejo como uma porta de entrada. Eles também têm uma dimensão onde se situam no esporte que praticam. Então, é fundamental a existência desse e talvez até a criação de outros Jogos nesse formato", analisa o treinador do medalhista, Carlos Bezerra.

O orientador define a conquista como a coroação de um trabalho. "Nós viemos durante o ano trabalhando e sabendo que temos adversários fortes. São seis aparelhos na ginástica artística masculina, então cada aparelho disputado, a gente torce para que nenhum erro aconteça. É bem angustiante para o treinador que não pode subir, fica só de espectador. Ali embaixo não é fácil, é uma posição bem complicada. Foi um dia feliz. Até porque, os jogos estão sendo no Distrito Federal, isso fortalece a marca da ginástica de Brasília no cenário nacional", emocionou-se.

Atletismo

O dia também ficou mais feliz para Josué Natividade. Aos 17 anos, e de despedida dos Jogos da Juventude, o brasiliense encerra o ciclo com a medalha de ouro nos 800 metros. "Essa foi a minha terceira participação, e a última. Também foi a minha terceira medalha, mas a primeira vez com o ouro", lista. Nos outros anos, Josué até conquistou o pódio, porém, levou o bronze para casa.

O início no atletismo foi por meio do incentivo do irmão, João Barros. Ele também competia no esporte, porém decidiu dar uma pausa para fazer faculdade. Natividade entrou em ação para dar continuidade aos passos de João e se dedicar profissionalmente na modalidade. Para o garoto, conquistar o primeiro lugar do pódio é inesquecível. "Posso dizer até uma sensação de pertencimento. A gente treina tanto para poder ganhar e sentir o ouro, ainda mais em casa. Foi uma sensação de felicidade sem igual", comemorou.

A presença de amigos e conhecidos durante a prova serviu como gás para correr atrás da primeira colocação. O nervosismo e a pressão desafiaram Josué, mas ele decidiu transformar as emoções em firmeza para seguir na pista. "Era uma expectativa muito grande de eu ganhar, mas isso tudo transformou em confiança para correr na hora", comentou. "Conquista de um sonho realizado, alcançado o tão sonhado lugar", emocionou-se. A última participação de Josué Natividade ficou na memória. Foram três longos anos batendo na trave até se despedir da melhor maneira possível. "A chave de ouro para vida", assim definiu depois da conquista do pódio.

Mais medalhas

Outros três atletas elevaram o ranking do DF no quadro de conquistas dos Jogos da Juventude. Familiarizado com a competição, Henrique Alencar conquistou a prata nos 800 metros do atletismo. Outro rosto jovem no segundo lugar do pódio é o da brasiliense Letícia Alves, na esgrima — espada individual feminina. Por fim, mostrando mais uma vez a força da marcha atlética em Brasília, Samuel Vinicius conquistou a medalha de bronze para a capital.

Na quinta, Brasília subiu ao pódio com o ouro de Gabriela Beatriz Barros nos 3.000 m da marcha atlética e Pedro Henrique Moreira nos 200 m medley na natação. Até o fechamento desta edição, o DF ocupava o sétimo lugar no quadro de medalhas, atrás de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio, Maranhão e Mato Grosso do Sul.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

