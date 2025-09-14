Goleiro do Santos, Brazão sai de âmbulância minutos após choque na cabeça

Momento do choque em que Igor Gomes acertou, sem querr, o joelho na testa de Brazão - (crédito: Reprodução de TV)

Um grande susto ocorreu no início do segundo tempo do jogo entre Atlético e Santos, neste domingo, 14/9, pelo Brasileirão, na Arena MRV. Aos três minutos, o Atlético foi ao ataque, e Hulk criou uma jogada na área para Igor Gomes. O goleiro Brazão se antecipou e dividiu com o atleticano. Entretanto, o joelho de Igor Gomes acertou em cheio a testa do goleiro santista, que ficou estirado no gramado, tonto.

Ele logo recobrou os sentidos, mas o que assustou foi o tamanho do “galo” que se formou — de cerca de cinco centímetros.

Apesar de tudo, após cinco minutos de atendimento e com uma touca para cobrir a lesão, o goleiro Brazão seguiu em campo. Chegou a fazer uma boa defesa, levou um gol de Igor Gomes, aos 14 minutos e, aos 20 minutos caiu desacordado.

Teve de sair de campo e do estádio de ambulância. e Diógenes o substituiu. Até o fechamento desta matéria não havia mais informações sobre seu estado de saúde.