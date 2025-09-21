InícioEsportes
Medley é a nova patrocinadora dos esportes olímpicos do Flamengo

Incentivadora do Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 2023, farmacêutica amplia atuação no campo esportivo com apoio às nove modalidades do clube mais popular do país

Medalhista de bronze em Paris-2024, Lorrane Oliveira é apoiada individualmente pela Medley - (crédito: Ivan Carvalho)
Medalhista de bronze em Paris-2024, Lorrane Oliveira é apoiada individualmente pela Medley - (crédito: Ivan Carvalho)

Rio de Janeiro — Engajada na saúde integral da população e parceira do Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 2023, a Medley ensaiou e executou nova jogada ao ampliar a atuação no campo esportivo, com o anúncio do patrocínio aos esportes olímpicos e paralímpicos do Flamengo até o ciclo dos Jogos de Los Angeles-2028. 

A primeira ação da farmacêutica junto ao clube mais popular do país será neste domingo, antes do Clássico dos Milhões, entre Flamengo e Vasco, às 16h, no Maracanã, com a entrada de uma faixa de conscientização sobre o Setembro Amarelo — campanha de prevenção ao suicídio. Também será exibido um vídeo com a jornalista e apresentadora Fernanda Gentil falando sobre saúde mental.

Nove modalidades olímpicas do Flamengo serão contempladas pelo patrocínio da Medley: basquete, ginástica artística, polo Aquático, natação, nado Artístico, judô, vôlei de base, canoagem e remo. A marca farmacêutica estará estampada nos Centros de Treinamentos, como o da Gávea, e no uniformes das equipes de judô e ginástica. 

Casa de alguns dos principais talentos do esporte brasileiro, como os medalhistas olímpicos Isaquias Queiroz (canoagem), as ginastas Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Jade, a judoca Rafaela Silva e outros, o Flamengo produzirá conteúdos digitais em colaboração com a Medley. Um dos objetivos é reforçar a importância do equilíbrio entre saúde física e mental na formação de atletas de alto rendimento.

O anúncio ocorre em um momento considerando estratégico, pois o Flamengo amplia a saúde integral de aproximadamente 1.100 atletas de esportes olímpicos e paraolímpicos por meio do Centro Unificado de Identificação e Desenvolvimento do Atleta de Rendimento (CUIDAR), localizado na sede do clube na Gávea. 

O programa atua de forma multidisciplinar, oferecendo suporte físico, psicológico e social, utilizando ciência do esporte para acompanhar o desenvolvimento dos atletas desde a formação até o alto rendimento, promovendo também a evolução como cidadãos.

Para Valéria Borghi, líder de Branding na Medley, a empresa também se eleva de patamar com o novo acordo. “O patrocínio ao Flamengo Olímpico é mais uma iniciativa da Medley para fortalecer e apoiar o esporte brasileiro, olhando para toda a construção necessária para se desenvolver a alta performance dos atletas, algo que o clube carioca faz com eficácia”, destaca.

“O Time Olímpico Medley cresce com mais esse apoio, reforçando nosso compromisso com a saúde integral das pessoas por meio do equilíbrio entre saúde física e mental. Nosso apoio reforça o compromisso de longo prazo com o esporte no país, democratizar o acesso à saúde e personifica o nosso espírito de sermos, sempre, uma empresa ‘Eficaz em tudo o que faz’”, completa Borghi. 

Diretor de esportes olímpicos do Flamengo desde janeiro e membro da Geração de Prata do vôlei nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-1984, Marcus Vinicius Freire vê o acordo como potencializador para as duas partes.“O Flamengo acredita que cuidar da saúde mental é tão importante quanto desenvolver o desempenho físico dos nossos atletas de alto rendimento. Essa parceria reforça nossa visão de que o esporte deve ser uma ferramenta para formar campeões dentro e fora das competições, garantindo bem-estar, equilíbrio e longevidade na carreira esportiva”, celebra.

Além da nova parceria com o Flamengo Olímpico, a Medley patrocina o Comitê Olímpico do Brasil desde 2023, com contrato renovado até os Jogos de Los Angeles-2028, e apoia as equipes feminina e masculina do Sesi Vôlei Bauru. A marca também apoia individualmente as ginastas medalhistas olímpicas Julia Soares e Lorrane Oliveira (ginasta do Flamengo).

Sobre a Medley

Fundada em 1996, a Medley é uma das pioneiras no segmento de genéricos. A empresa desenvolve soluções voltadas, principalmente, para as áreas de sistema nervoso central, cardiologia, gastrenterologia e medicina da dor e segue padrões de qualidade internacionais, estabelecidos pela Sanofi e nacionais determinados pela ANVISA.

O que é a Sanofi?

A Sanofi é uma biofarmacêutica impulsionada por P&D, potencializada por IA, comprometida em melhorar a vida das pessoas, gerando um crescimento consistente. Aplica entendimento do sistema imunológico para desenvolver medicamentos e vacinas que tratam e protegem milhões de pessoas ao redor do mundo.

*O repórter viajou a convite da Medley

Saiba Mais

Victor Parrini

Repórter

Na editoria de Esportes do Correio Braziliense desde 2021, cobriu presencialmente os Jogos Olímpicos de Paris-2024, Copa América, Libertadores e Seleção Brasileira. É formado em jornalismo e em gestão pública pelo Centro Universitário Estácio de Brasília.

Por Victor Parrini
postado em 21/09/2025 13:10
