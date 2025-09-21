Medley é a nova patrocinadora dos esportes olímpicos do Flamengo

Rio de Janeiro — Engajada na saúde integral da população e parceira do Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 2023, a Medley ensaiou e executou nova jogada ao ampliar a atuação no campo esportivo, com o anúncio do patrocínio aos esportes olímpicos e paralímpicos do Flamengo até o ciclo dos Jogos de Los Angeles-2028.

A primeira ação da farmacêutica junto ao clube mais popular do país será neste domingo, antes do Clássico dos Milhões, entre Flamengo e Vasco, às 16h, no Maracanã, com a entrada de uma faixa de conscientização sobre o Setembro Amarelo — campanha de prevenção ao suicídio. Também será exibido um vídeo com a jornalista e apresentadora Fernanda Gentil falando sobre saúde mental.

Nove modalidades olímpicas do Flamengo serão contempladas pelo patrocínio da Medley: basquete, ginástica artística, polo Aquático, natação, nado Artístico, judô, vôlei de base, canoagem e remo. A marca farmacêutica estará estampada nos Centros de Treinamentos, como o da Gávea, e no uniformes das equipes de judô e ginástica.

Casa de alguns dos principais talentos do esporte brasileiro, como os medalhistas olímpicos Isaquias Queiroz (canoagem), as ginastas Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Jade, a judoca Rafaela Silva e outros, o Flamengo produzirá conteúdos digitais em colaboração com a Medley. Um dos objetivos é reforçar a importância do equilíbrio entre saúde física e mental na formação de atletas de alto rendimento.

O anúncio ocorre em um momento considerando estratégico, pois o Flamengo amplia a saúde integral de aproximadamente 1.100 atletas de esportes olímpicos e paraolímpicos por meio do Centro Unificado de Identificação e Desenvolvimento do Atleta de Rendimento (CUIDAR), localizado na sede do clube na Gávea.

O programa atua de forma multidisciplinar, oferecendo suporte físico, psicológico e social, utilizando ciência do esporte para acompanhar o desenvolvimento dos atletas desde a formação até o alto rendimento, promovendo também a evolução como cidadãos.

Para Valéria Borghi, líder de Branding na Medley, a empresa também se eleva de patamar com o novo acordo. “O patrocínio ao Flamengo Olímpico é mais uma iniciativa da Medley para fortalecer e apoiar o esporte brasileiro, olhando para toda a construção necessária para se desenvolver a alta performance dos atletas, algo que o clube carioca faz com eficácia”, destaca.

“O Time Olímpico Medley cresce com mais esse apoio, reforçando nosso compromisso com a saúde integral das pessoas por meio do equilíbrio entre saúde física e mental. Nosso apoio reforça o compromisso de longo prazo com o esporte no país, democratizar o acesso à saúde e personifica o nosso espírito de sermos, sempre, uma empresa ‘Eficaz em tudo o que faz’”, completa Borghi.

Diretor de esportes olímpicos do Flamengo desde janeiro e membro da Geração de Prata do vôlei nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-1984, Marcus Vinicius Freire vê o acordo como potencializador para as duas partes.“O Flamengo acredita que cuidar da saúde mental é tão importante quanto desenvolver o desempenho físico dos nossos atletas de alto rendimento. Essa parceria reforça nossa visão de que o esporte deve ser uma ferramenta para formar campeões dentro e fora das competições, garantindo bem-estar, equilíbrio e longevidade na carreira esportiva”, celebra.

Além da nova parceria com o Flamengo Olímpico, a Medley patrocina o Comitê Olímpico do Brasil desde 2023, com contrato renovado até os Jogos de Los Angeles-2028, e apoia as equipes feminina e masculina do Sesi Vôlei Bauru. A marca também apoia individualmente as ginastas medalhistas olímpicas Julia Soares e Lorrane Oliveira (ginasta do Flamengo).

Sobre a Medley

Fundada em 1996, a Medley é uma das pioneiras no segmento de genéricos. A empresa desenvolve soluções voltadas, principalmente, para as áreas de sistema nervoso central, cardiologia, gastrenterologia e medicina da dor e segue padrões de qualidade internacionais, estabelecidos pela Sanofi e nacionais determinados pela ANVISA.

O que é a Sanofi?

A Sanofi é uma biofarmacêutica impulsionada por P&D, potencializada por IA, comprometida em melhorar a vida das pessoas, gerando um crescimento consistente. Aplica entendimento do sistema imunológico para desenvolver medicamentos e vacinas que tratam e protegem milhões de pessoas ao redor do mundo.

*O repórter viajou a convite da Medley

