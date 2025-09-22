Candangão Série B: Aruc empata, mas segue ostentando a liderança do torneio

Duelo de líderes entre Aruc e Luziânia ficou empatado por 0 x 0 e manteve o Time do Samba na primeira colocação da disputa pelo acesso - (crédito: Luã Tomasson/@tomasson.creator)

A Segundinha do Candangão movimentou o último final de semana na capital federal. A quarta rodada do certame finalizou com alterações na tabela, evidenciando o quão equilibrada está a competição. A Aruc segue no comando da tabela, mas o destaque dos confrontos ficou para a goleada do Brasília, por 8 x 1, em cima do Riacho City, que ainda não conseguiu vencer no campeonato, estacionado na lanterna do torneio.

No confronto de abertura da rodada, no sábado (20/9), o Cruzeiro marcou cinco gols em cima do Candango. O resultado assegurou a vice-liderança dos donos da casa. Os autores dos tentos foram Wellington, Wesley duas vezes, Pedro Ryan e, o meia Matheus Juan marcou contra, para coroar a vitória do Cruzeiro.

Apesar de um alto número de cartões na partida, a vitória do Planaltina, por 2 x 0, contra o Greval foi uma disputa com equilíbrio. Ao todo, foram seis amarelos, três para cada lado. O Galo garantiu o triunfo com gols de Leonardo e do lateral direito Iarley, o resultado deixa o PEC vivo na briga por uma vaga na elite do futebol candango.

Goleada e polêmica

O destaque da rodada ficou para o passeio do Brasília em cima do Riacho City. Foram oito gols, entre os marcadores, o destaque da partida foi o atacante Felipe Clemente com o hat-trick no duelo. Alemão, Wisman, Cabralzinho, Pedro Felipe e Charles completaram o placar do embate. Nathan descontou, mas não evitou o passeio do colorado no Abadião.

Mas houve polêmica: o presidente do Riacho City, Antônio Teixeira, descumpriu a suspensão de 30 dias aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Distrito Federal (TJD/DF) e compareceu à disputa. Antônio está suspenso dos gramados e com multas a serem quitadas.

O presidente esteve presente no vestiário da equipe 15 minutos antes do início da partida, permanecendo até o início do jogo. Além disso, enquanto a bola rolava, se posicionou na arquibancada destinada aos torcedores. No encerramento, Teixeira retornou ao vestiário do grupo e ficou até a saída da equipe. A situação pode causar novos problemas para o clube no tribunal.

Duelo de líderes

No confronto direto pela liderança, Aruc e Luziânia finalizaram no 0 x 0. A partida foi cheia de emoção, o árbitro Matheus de Moraes distribuiu cartões, seis no total, duas para o Aruc e quatro para o Luziânia que, inclusive, chegou a marcar no confronto, mas teve o gol anulado pela arbitragem. O resultado manteve o Time do Samba em primeiro e despencou o Igrejinha para o quinto lugar.

No próximo final de semana, o Brasília abre a rodada recebendo a equipe do Luziânia. Duelo pela parte debaixo da tabela, é a vez de Greval e Riacho City se enfrentarem. O embate entre Aruc e Cruzeiro promete ser o mais animado, na disputa pela liderança entre o líder e o vice-líder. Para encerrar, Candango e Planaltina fecham os jogos.



*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz

