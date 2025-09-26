Presidente da FFDF será chefe de delegação da Seleção em amistosos na Ásia

O futebol candango estará representado nos próximos compromissos da Seleção Brasileira na preparação para a Copa do Mundo de 2026. O presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF), Daniel Vasconcelos, foi convidado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para chefiar a delegação da equipe nos amistosos da Data Fifa de outubro contra Japão e Coreia do Sul, em Tóquio e Seul. Essa será a primeira vez do dirigente local como representante do time masculino principal.

O convite foi formalizado em ofício assinado pelo presidente da CBF, Samir Xaud, e reforça a confiança da entidade máxima do futebol nacional na liderança do dirigente candango. O cargo de chefe de delegação é um posto de confiança, com atribuições políticas e institucionais. Cabe ao ocupante representar oficialmente a Seleção em compromissos protocolares, atuar como elo entre a confederação e autoridades locais, além de acompanhar de perto as necessidades da comissão técnica e dos atletas.

A agenda prevê dois compromissos de peso na Ásia: Brasil x Coreia do Sul, em 10 de outubro, em Seul, e Brasil x Japão, em 14 de outubro, em Tóquio. As partidas servirão como preparação para o Mundial, marcado para ser disputado nos Estados Unidos, Canadá e México em 2026. "Agradeço ao presidente Samir Xaud e toda sua diretoria pela confiança", declarou o presidente da FFDF, em contato com a reportagem do Correio.

14/01/2025 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Esportes. Lançamento Oficial do Candangão 2025. Na foto, Presidente da Federação de Futebol de Brasília Daniel Vasconcelos. (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Daniel acumula diversas experiências em funções semelhantes. Duas delas são mais recentes. Em 2022, o dirigente máximo do futebol candango chefiou a delegação da Seleção Feminina em amistosos internacionais. Em 2024, ele esteve à frente da equipe sub-23 na disputa do Torneio Pré-Olímpico da Venezuela. O novo convite, agora inédito para o time masculino principal, reforça o espaço conquistado por Vasconcelos junto à cúpula da CBF.

No ofício, Samir Xaud destacou a trajetória de dedicação de Daniel ao futebol brasileiro e a capacidade de representar dignamente a Seleção em compromissos de relevância internacional. A logística de viagem e hospedagem será integralmente organizada pela CBF, mas a figura do chefe de delegação tem papel central na articulação política, sendo responsável por representar a instituição em encontros diplomáticos e atos oficiais.

A convocação da Seleção Brasiliense está marcada para a próxima quarta-feira (1º/10), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os duelos contra os adversários asiáticos servirão para o técnico italiano Carlo Ancelotti ampliar a observação de possíveis escolhidos para a lista da Copa do Mundo. Até lá, o dirigente brasiliense já se prepara para o desafio de acompanhar a delegação em mais uma missão.

