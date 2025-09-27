Com show de brasileiro, Brentford vence e complica a vida do Manchester United

O Brentford venceu o Manchester United por 3 a 1 neste sábado (27), no Gtech Community Stadium, pela sexta rodada da Premier League. A equipe da casa construiu a vitória ainda no primeiro tempo, com dois gols do brasileiro Igor Thiago, e segurou a pressão na etapa final.

O time da casa abriu o placar logo aos 8 minutos, quando Igor Thiago recebeu lançamento longo, ganhou de Dalot na velocidade e finalizou com precisão para superar o goleiro Bayindir. Pouco depois, aos 12, o brasileiro voltou a balançar a rede: Schade avançou pela esquerda, cruzou rasteiro e, após rebote do goleiro, Thiago completou para fazer 2 a 0. O United reagiu ainda antes do intervalo e diminuiu aos 26 minutos, em jogada confusa na área que terminou com Sesko aproveitando sobra para marcar.

?? Igor in the heat of battle pic.twitter.com/Lt8Ziom5oo — Brentford FC (@BrentfordFC) September 27, 2025

Na segunda etapa, o Manchester United aumentou a posse de bola e tentou pressionar em busca do empate. Porém, melhor chance veio em um pênalti assinalado após revisão do VAR, mas Bruno Fernandes desperdiçou, parando no goleiro Mark Flekken. O Brentford, no entanto, bem postado na defesa, administrou a vantagem e explorou os contra-ataques para segurar o resultado. Nos descontos, aos 50 minutos, Jensen fechou a contagem.

Com o triunfo, o Brentford foi aos sete pontos, em 11º lugar, e respira na tabela após início irregular. Já o Manchester United, 12º também com sete pontos, com mais uma derrota fora de casa, vê crescer a pressão sobre o técnico Ruben Amorim.

