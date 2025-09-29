Plataforma testa iniciativa para controlar ansiedade de torcedores em torneios Conmebol

Em uma iniciativa inédita no universo esportivo, a Disney+ lançou uma campanha de meditação guiada voltada aos torcedores de Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras durante as quartas de final da Copa Libertadores e da Sul-Americana. A proposta foi disponibilizada em formato de podcast no Spotify, com o objetivo de aliviar a tensão emocional dos fãs antes e durante os jogos decisivos da Conmebol. Agora passa por avaliação para as fases seguintes.

A ação foi desenvolvida em parceria com o instrutor de meditação Pedro Engler, criador do Projeto Meditar. Com mais de 12 milhões de visualizações em seus conteúdos, o especialista propôs uma abordagem que alia técnicas de respiração e exercícios de mindfulness a dados estatísticos e mensagens positivas sobre os clubes participantes.

Assim, a ideia baseava-se em dispor de uma experiência voltada à tranquilidade, pensada especificamente para o clima de ansiedade envolvido nestas fases eliminatórias.

Além dos podcasts, a campanha contou com o apoio da ESPN, que integrou QR Codes às transmissões televisivas, direcionando os espectadores diretamente para os conteúdos no Spotify. Os programas ainda contavam com realce de ilustrações exclusivas do artista Tauba — inspiradas em mandalas, representando cada um dos clubes envolvidos.

Engajamento além do digital

Para ampliar a imersão na proposta, influenciadores digitais selecionados receberam kits personalizados com itens calmantes, como chás e aromatizantes. A entrega simbólica reforçou a ideia de que torcer pode ser um ato de autocuidado.

A campanha recebeu uma série de elogios por unir criatividade e empatia, transformando o estresse habitual da arquibancada em momentos de bem-estar e conexão emocional.

Semifinais Conmebol

Os semifinalistas das duas principais competições da Conmebol já estão definidos e contam com três brasileiros vivíssimos pelos títulos. Flamengo e Palmeiras seguem em busca do tetracampeonato inédito da Libertadores, enquanto o Atlético-MG é o único sobrevivente nacional na Sul-Americana.

O Flamengo receberá o Racing para dar o pontapé na semifinal da Liberta no próximo dia 22 de outubro, às 21h30, no Maracanã. Os times se reencontrarão em Avellaneda, Argentina, no mesmo horário do dia 29 para definir então a sonhada vaga na decisão.

O Palmeiras, por sua vez, encara a LDU no dia 23 de outubro em pleno Estádio Rodrigo Paz Delgado, na altitude de Quito, Equador. Uma semana depois, também às 21h30 (de Brasília), o embate decisivo no Allianz Parque.

Pela Copa Sul-Americana, seguem na disputa Atlético-MG, Independiente del Valle, Universidad de Chile e Lanús. Os mineiros encaram os equatorianos nos dias 21 e 28 de outubro, também às 21h30, com decisão final na Arena MRV.

