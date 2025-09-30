Alexandre de Moraes desabafa sobre o Corinthians com Lula: ???E o Yuri Alberto????

O Corinthians foi protagonista de um momento inusitado em cerimônia de posse do novo presidente do Superior Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, na última segunda-feira (29). Afinal, ao encontrar o presidente Lula, o ministro do STF Alexandre de Moraes aproveitou para desabar sobre o Timão e condenar a atuação de Yuri Alberto. Até porque o atacante foi o protagonista pelo lado da equipe paulista por desperdiçar diversas chances e marcar um gol no duelo contra o Flamengo.

“E o Yuri Alberto, hein?”, destacou Alexandre de Moraes.

Lula e Alexandre de Moraes dividem a paixão pelo Corinthians. Lula constantemente frisa que torce para o Vasco no Rio de Janeiro. Contudo, não deixa escapar a chance de exaltar o Timão. O ministro do STF é considerado mais ligado à equipe, tanto que constantemente vai assistir aos jogos na Neo Química Arena.

Em um primeiro momento, Alexandre de Moraes cumprimentou a primeira dama, Janja, e depois passou a conversar diretamente com o presidente. Até que o ministro citou Yuri Alberto. A reação de Lula foi dar um sorriso e demonstrar sua frustração com a mão no rosto. Os dois continuam o diálogo, porém a continuidade do papo não é possível entender. A impressão é que seguiu em tom descontraído.

Yuri Alberto desperdiça principais chances para o Corinthians

O Timão surpreendeu o Rubro-Negro com sua postura ofensiva e dominou as ações no primeiro tempo na Neo Química Arena. A maior intensidade permitiu aos mandantes terem maior volume de jogo. Aos 10 minutos, Yuri Alberto perdeu a primeira chance clara de abrir o placar ao carimbar a trave depois de finalização.

Em seguida, Breno Bidon ficou com o rebote e sofreu pênalti do zagueiro Léo Pereira. Assim, para dar fim ao jejum de quatro meses sem marcar, Yuri Alberto assumiu a responsabilidade da cobrança, porém desperdiçou. Inclusive, ele recebeu críticas pela displicência por optar por uma cavadinha.

Apesar do cenário adverso, o Corinthians permaneceu melhor no jogo. Até que o camisa 9 do Timão teve outra oportunidade clara, além de compensar a sua falha. O centroavante ficou na frente do goleiro, mas novamente desperdiçou chance e demonstrou abalo. No primeiro tempo foram mais duas tentativas de marcar, mas sem sucesso.

Alexandre de Moraes para Lula no STF: “E o Yuri Alberto, hein?” ???? Reprodução pic.twitter.com/ebQrf69W5W — Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) September 30, 2025

Antes do intervalo, o Flamengo melhorou o seu rendimento e levou susto ao Corinthians. No começo da segunda etapa, veio a redenção de Yuri Alberto. Gui Negão serviu o camisa 9 já no campo de ataque. Ele driblou Léo Ortiz e colocou o Timão na frente do placar.

Na comemoração, ele pediu desculpas à torcida e se emocionou. Entretanto, o Flamengo reagiu rápido, já que oito minutos depois, Arrascaeta empatou. Já aos 42 minutos, Luiz Araújo garantiu a vitória, de virada.

