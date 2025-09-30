Fluminense se posiciona sobre ação judicial e explica dívida de R$ 5,8 milhões

O Fluminense divulgou uma nota oficial para esclarecer uma notícia sobre uma dívida do clube. O posicionamento ocorreu nesta terça-feira (30), após a publicação do colunista Ancelmo Gois. O jornalista informou que a Fazenda Nacional acionou o time na Justiça por R$ 5,8 milhões. O clube, contudo, explicou que a ação judicial já está suspensa administrativamente.

A cobrança, segundo a notícia original, se refere a débitos inscritos na Dívida Ativa da União. Os valores, que variam de R$ 171 mil a R$ 2,3 milhões, incluem o não recolhimento de contribuições parafiscais no ano de 2024. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), então, teria acionado o clube na Justiça para receber os valores.

Em sua nota, o Fluminense esclareceu que já negocia um acordo com o órgão e que as conversas começaram em 30 de maio.

“A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já suspendeu administrativamente a mencionada execução fiscal e quaisquer atos de cobrança, pois o assunto já vinha sendo bem encaminhado”, diz o comunicado.

O acordo, aliás, está perto de ser finalizado. “Essa transação está em fase final e deve ser assinada ainda em outubro”, afirma o clube. Segundo a nota, a própria PGFN entende que o estágio atual da negociação justifica a suspensão dos processos por 120 dias. O Fluminense, por fim, reiterou seu “compromisso com o pagamento de suas dívidas e compromissos”.

Veja a nota oficial do Fluminense

“A propósito da nota publicada hoje na conceituada coluna de Ancelmo Gois, esclarecemos que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já suspendeu administrativamente a mencionada execução fiscal e quaisquer atos de cobrança, pois o assunto já vinha sendo bem encaminhado nos entendimentos mantidos entre o órgão e o Fluminense, que se iniciaram em 30 de maio deste ano, objetivando a celebração de acordo para redução e equacionamento da dívida tributária.

Essa transação está em fase final e deve ser assinada ainda em outubro, restabelecendo prazos para melhor organização do fluxo de pagamentos. Na recente reunião de 23 de setembro, as partes avançaram sobre os termos do acordo, restando nesse momento o acerto de detalhes. O entendimento da PGFN é de que o atual estágio negocial justifica a suspensão de ajuizamentos e medidas demais processuais pelo prazo de cento e vinte dias. O Fluminense reitera seu compromisso com o pagamento de suas dívidas e compromissos, como vem fazendo nos últimos seis anos”.

