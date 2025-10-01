Brasil é derrotado por Marrocos e Ramon Menezes deixa Seleção numa fria

Marrocos teve um início avassalador no segundo tempo, abriu 2 x 0 e forçou o Brasil a correr atrás do empate: gol verde-amarelo saiu tarde demais - (crédito: Divulgação/Fifa)

O Brasil está definitivamente em apuros no Mundial Sub-20. Depois de empatar com o México por 2 x 2 na estreia no último domingo, no torneio disputado no Chile, a Seleção perdeu para Marrocos por 2 x 1 nesta quarta-feira e ocupa o terceiro lugar no Grupo C. Com 100% de aproveitamento, o país africano lidera com seis pontos. O México tem dois. Adversários no sábado, Brasil e Espanha praticamente decidirão quem permanecerá no torneio ou voltará para casa. Detalhe: pentacampeão na categoria, o país jamais foi eliminado na primeira fase na competição inaugurada em 1977 pela Fifa.

A situação verde-amarela só não é mais alarmante porque a Copa do Mundo Sub-20 é disputada por 24 seleções divididas em seis grupos com quatro cada. Avançam às oitavas de final o campeão e o vice simbólico de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados.

"A gente sabia que seria um jogo muito difícil. A gente sai com a dor da derrota. A gente encarou os dois primeiros jogos como se fossem duas finais, como deve ser. Enquanto tiver 1% de chance de classificar, a gente vai buscar até o final. É muito difícil sair com 2 a 0 atrás no placar. Tive de me manter frio para converter o pênalti. Consegui diminuir a derrota, mas não adiantou de muita coisa, a gente saiu derrotado. Agora vamos esfriar a cabeça. A gente tem sido bem superior nos jogos. Futebol se baseia em resultados, quem coloca mais bolas no gol é vencedor" Iago, capitão do Brasil

Na noite desta quarta-feira, Marrocos abriu 2 x 0. Os gols foram construídos no segundo tempo. Maama abriu o placar aos 15 minutos da etapa final com um voleio ao melhor estilo Bebeto depois do cruzamento milimétrico de Yassine. A finalizçaão foi indefensável para o goleiro Otávio. Zabiri ampliou aos 31 em um chute cruzado e deixou a vida do Brasil dramática.

O zagueiro e capitão Iago diminuiu nos acréscimos em cobrança de pênalti, mas era tarde demais para buscar o empate. Para sorte dos comandados de Ramon Menezes, não houve vencedor na partida anterior do grupo. México e Espanha empataram por 2 x 2.

"Esse resultado machuca muito. Nós tivemos a chance de definir a partida, mas o jogo de futebol tem 90 minutos. Nós já sabíamos de todas as dificuldades que o jogo apresentaria. No meu entender, nós fomos superiores, mas não fizemos os gols. O jogo é decidido nos detalhes. Tomamos o primeiro gol, e depois, em uma falha nossa, tomamos o segundo. Mas a gente acredita. O México tem dois pontos, a Espanha tem um como nós, então vai ser mais uma decisão. Na Seleção Brasileira, todos os jogos são decisivos, então é mais uma decisão pela frente

" Ramon Menezes, técnico do Brasil

O fato é que Ramon Menezes está novamente sob pressão. Em 2024, o técnico fracassou na tentativa de levar o Brasil aos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A Seleção buscaria o tricampeonato na França, mas nem sequer passou pelo processo seletivo. No Mundial Sub-20 de 2023, o time dele caiu nas quartas de final contra Israel e o treinador balançou no cargo. O então presidente Ednaldo Rodrigues o manteve no cargo e sucessor, Samir Xaud, também.

No início deste ano, o Brasil estreou no Sul-Americano Sub-20 levando uma goleada da Argentina por 6 x 0. Apesar da humilhação, o Brasil avançou ao quadrangular final e conseguiu reagier ao conquistar o título da categoria justamente contra os arquirrivais.

Ramon Menezes sucedeu Tite na Seleção principal depois da Copa de 2022. Uma das derrotas dele no papel de interino foi justamente para a seleção principal de Marrocos. O resultado praticamente afastou qualquer possibilidade de Ramon ocupar o cargo até a contratação de Carlo Ancelotti.