Em jogo eletrizante, Vasco vence o Vitória em São Januário

O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor! Em uma tarde de domingo eletrizante em São Januário, o Cruzmaltino superou o Vitória por 4 a 3 e se recuperou da derrota para o Palmeiras na rodada passada. Rayan, duas vezes, Nuno Moreira e GB marcaram os gols do triunfo vascaíno, enquanto Cantalapiedra, Lucas Halter e Cáceres marcaram os gols do time baiano.

Na próxima rodada, após a parada para a Data Fifa, o Vasco visita o Fortaleza, no dia 15 de outubro, no Castelão, às 21h30, enquanto o Vitória tem o clássico diante do Bahia, em casa, no dia 16.

Primeiro tempo eletrizante

A tarde de domingo em São Januário começou em alta temperatura tanto fora de campo, quanto dentro das quatro linhas. Logo aos seis minutos de jogo, o Vasco saiu em vantagem no placar. Paulo Henrique fez um belo cruzamento pela direita e achou Nuno Moreira sozinho dentro da área para cabecear para o gol.

No entanto, o Vasco parou de atacar após abrir o placar e o Vitória cresceu na partida. Em contra-ataque muito bem armado aos 26 minutos, Aitor Cantalapiedra saiu na cara do gol de Léo Jardim e finalizou sem chances para o goleiro vascaíno para deixar tudo igual. No lance seguinte de perigo, o Vitória virou a partida. Em cobrança de falta na área cruzmaltina, Lucas Halter completou sozinho para o gol e virou o jogo para o Leão da Barra em São Januário aos 34.

E a virada do Vitória trouxe um outro ambiente para São Januário. O que era festa e apoio após o gol de Nuno Moreira virou ansiedade e cobrança por parte da torcida vascaína.

Empate relâmpago

O Vasco voltou mais ligado para o segundo tempo e foi em busca do empate. Rayan tentou pela primeira vez, mas a bola passou raspando a trave. No lance seguinte, no entanto, ele não desperdiçou. Andrés Gomez foi lançado em velocidade e achou Rayan sozinho na pequena área para empurrar para o gol e deixar tudo igual de novo.

Jogaço em São Januário

Não demorou muito para o Vasco conseguir a virada. Com ajuda do VAR, o árbitro Fernando Antônio Mendes marcou pênalti para o Cruzmaltino e Rayan não deu chances para Lucas Arcanjo, convertendo a penalidade e virando a partida. Mas a alegria do Vasco durou pouco.

Instantes depois da virada, o Vitória conseguiu o empate mais uma vez. Após confusão e expulsão de Lucas Halter, o time baiano teve a chance de jogar a bola na área e aproveitou falha de Léo Jardim para deixar mais uma vez o placar em igualdade com Raúl Cáceres.

Emoção até o fim

E quando o jogo parecia se encaminhar para um empate em São Januário, a base do Vasco apareceu para resolver. Aos 52 minutos do segundo tempo, Piton cruzou para a área e GB subiu mais alto que todo mundo para testar firme e dar os três pontos para o Vasco, para a explosão da torcida vascaína em São Januário.

VASCO 4×3 VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 27ª rodada

Data: 5/10/2025

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Público Presente: 19.850

Público Pagante: 19.227

Renda: R$ 1.405.950,00

Gols: Nuno Moreira 6’/1T (1-0), Cantalapiedra 26’/1T (1-1), Lucas Halter 34’/1T (1-2), Rayan 7’/2T (2-2), Rayan 23’/2T (3-2), Raul Cáceres 27’/2T (3-3), GB 52’/2T (4-3).

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Puma Rodríguez (Lucas Piton, 0’/2T); Barros (Matheus França 33’/2T), Tchê Tchê (GB, 43’/2T) e Philippe Coutinho; Rayan, Vegetti (Andres Gomez, 0’/2T) e Nuno Moreira (David, 36’/2T). Técnico: Fernando Diniz.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Zé Marcos, Halter e Camutanga (Neris, 48’/2T); Raúl Cáceres, Ronald (Dudu, 35’/2T), Baralhas, Cantalapiedra (Osvaldo, 35’/2T) e Maykon; Erick (Claudinho, 35’/2T) e Renato Kayzer (Romarinho, 43’/2T) Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Marcio Gleidson Correia Dias

VAR: Caio Max Augusto Vieira

Cartões Amarelos: Robert Renan (VAS), Lucas Halter, Zé Marcos (VIT)

Cartões Vermelhos: Lucas Halter (VIT)

