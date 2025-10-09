Bandeira branca! Neymar sela paz com a Globo e retorna à grade da emissora após anos

Neymar Jr. voltou a se reaproximar do Grupo Globo após anos de distanciamento por rusgas frequentes entre as partes. Convidado para edição especial de Dia das Crianças do programa ‘Altas Horas’, de Serginho Groisman, o camisa 10 do Santos compareceu à gravação e pôs fim ao período marcado por críticas mútuas, desavenças e ausência do astro em atrações da casa.

A edição para lá de especial foi gravada na última terça-feira (07) e vai ao ar na noite deste sábado (11), como parte da programação da emissora para o Dia das Crianças. Será a primeira vez no recorte recente que o astro aparecerá na grade da Globo fora das tradicionais entrevistas de pós-jogo.

Como se trata de uma espécie de recomeço, a Globo decidiu aproveitar a oportunidade para mergulhar na trajetória e desafios do jogador. A participação do astro contou, portanto, com a presença da filha Mavie, depoimentos emocionantes sobre a carreira, bastidores do futebol e curiosidades da vida pessoal.

Informações da produção à coluna ‘F5’, da Folha de S. Paulo, revelaram que o camisa 10 do Santos falou abertamente sobre os desafios enfrentados nos últimos anos. Ele também detalhou processos das três lesões sofridas desde seu retorno ao Brasil, em janeiro.

Diagnosticada no mês passado, a última lesão afetou o músculo reto femoral da coxa direita e o tirou de mais uma sequência de jogos. O camisa 10 segue em processo de recuperação e ainda não retornou aos relacionados de Vojvoda. Aliás, desde que retornou à Vila Belmiro, o craque só esteve em campo 21 vezes — com seis gols e três assistências nesse ínterim.

Histórico de conflitos

O relacionamento entre as partes vinha estremecido desde as Copas do Mundo de 2018 e 2022. À época, o jogador demonstrou insatisfação com o tom das críticas recebidas durante as transmissões da Seleção, enquanto a emissora manteve o posicionamento editorial.

As rusgas se intensificavam a cada nova crítica ou informação desconexa, sempre questionada pelo staff do atleta. Recentemente, ainda houve outro episódio de desconforto durante uma exibição da ‘GeTV’ — canal digital da emissora —, na qual o craque recusou participar de uma interação.

Pouco depois, porém, o camisa 10 cumprimentou os apresentadores e comentaristas do canal à beira do gramado. O tratamento ao vivo repercutiu nas redes sociais e rolou uma série de comparações à postura do craque com a CazéTV, por exemplo, visto que promove uma série de ações frequentemente para o canal.

Nos bastidores, ainda de acordo com a coluna ‘F5’, a reaproximação já se desenhava há um tempo, mas ainda com entraves. Só agora que se encontrou um terreno favorável para acontecer e espera-se, ao menos internamente, que a participação neste sábado abra caminhos para participações futuras na casa.

Neymar “perde palco” para Mavie

A escolha da edição especial do Dia das Crianças para marcar o retorno de Neymar à emissora não foi casual. O jogador, que recentemente se tornou pai pela quarta vez, vive uma fase familiar intensa. No dia 5 de julho deste ano, nasceu Mel, sua segunda filha com Bruna Biancardi. O casal também é pai de Mavie, e convive ainda com Helena, fruto de um breve relacionamento do atleta com a influenciadora Amanda Kimberlly. Neymar é ainda pai de Davi Lucca, de 13 anos, de sua relação anterior com Carol Dantas.

Durante a gravação do “Altas Horas”, Mavie ganhou destaque e apareceu ao lado do pai no palco, encantando o público. O programa deve exibir momentos de descontração entre pai e filha, além de homenagens voltadas ao universo infantil.

Repercussão e próximos passos

O retorno de Neymar à Globo pode representar não apenas uma mudança de rota na relação com a mídia, mas também novas possibilidades de imagem pública. A participação em atrações de entretenimento permite ao jogador ampliar seu alcance para além dos gramados, em um momento em que enfrenta críticas quanto ao desempenho esportivo.

A gravação no estúdio de Serginho Groisman é vista como um gesto de boa vontade das duas partes e pode impactar diretamente na forma como o público enxerga Neymar em sua nova fase. A emissora, por sua vez, busca reforçar laços com personalidades de grande apelo popular, mirando tanto em audiência quanto em reposicionamento institucional.

A edição do “Altas Horas” com Neymar será exibida neste sábado (11), às 22h30, após a novela das nove. A expectativa é de que a presença do jogador alavanque os índices de audiência da Globo na noite dedicada ao público jovem.

