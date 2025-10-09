Ancelotti é o treinador de seleções com o maior salário do mundo; confira o top 10

Um levantamento do jornal La Gazzetta dello Sport mostra que Carlo Ancelotti lidera a lista de técnicos de seleções que mais recebem atualmente. Contratado em maio pela CBF, o italiano embolsa 9,5 milhões de euros ao ano (R$ 59 milhões). Porém, este valor pode chegar a 10 milhões de euros (R$ 62, 15 milhões), incluindo bônus.

Os valores de Ancelotti, inclusive, superam com folga os dos demais treinadores dessa classificação. Em segundo lugar aparece Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, com 5,9 milhões de euros anuais (R$ 36,6 milhões).

Lionel Scaloni, campeão mundial pela Argentina, ocupa a 10ª posição com 2,3 milhões de euros por ano (R$ 14,2 milhões).

Também aparece na lista o italiano Fabio Cannavaro, contratado esta semana como técnico do Uzbequistão –, com 4 milhões de euros (R$ 24,8 milhões).

Ranking dos 10 técnicos de seleções mais bem pagos do mundo (*em euros)

1º) Carlo Ancelotti (Brasil): 9,5 milhões

2º) Thomas Tuchel (Inglaterra): 5,9 milhões

3º) Julian Nagelsmann (Alemanha): 4,9 milhões

4º) Fabio Cannavaro (Uzbequistão): 4 milhões

5º) Roberto Martínez (Portugal): 4 milhões

6º) Didier Deschamps (França): 3,8 milhões

7º) Marcelo Bielsa (Uruguai): 3,5 milhões

8º) Ronald Koeman (Holanda): 3 milhões

9º) Gustavo Alfaro (Paraguai): 2,5 milhões

10º) Lionel Scaloni (Argentina) 2,3 milhões

