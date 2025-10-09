Incêndio atinge casa de Vini Jr. na Espanha

Vini Jr. não estava em casa no momento do incêndio - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

A casa do jogador Vini Jr. em Alcobendas, na Espanha, foi atingida por um incêndio nesta quinta-feira (9/10). A informação é do jornal espanhol Marca.

A fumaça tomou conta de dois andares da casa. Felizmente ninguém ficou ferido. Vini não estava em casa no momento do incidente. As especulações iniciais apontam para uma falha elétrica na sauna como causa do incêndio. As chamas foram controladas por duas equipes de bombeiros.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular