Incêndio atinge casa de Vini Jr. na Espanha

A casa do jogador Vini Jr. em Alcobendas, na Espanha, foi atingida por um incêndio nesta quinta-feira (9/10). A informação é do jornal espanhol Marca.
A fumaça tomou conta de dois andares da casa. Felizmente ninguém ficou ferido. Vini não estava em casa no momento do incidente. As especulações iniciais apontam para uma falha elétrica na sauna como causa do incêndio. As chamas foram controladas por duas equipes de bombeiros.
postado em 09/10/2025 10:05 / atualizado em 09/10/2025 10:08