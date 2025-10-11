Inter busca reconhecimento conjunto do título de 2005 com o Corinthians

O Inter voltou a atuar nos bastidores para ser reconhecido como campeão brasileiro de 2005 ao lado do Corinthians. A iniciativa, que não tem relação com o pênalti não marcado de Fábio Costa em Tinga, aliás, diz respeito os jogos anulados após o escândalo da “Máfia do Apito”.

O clube gaúcho reúne documentos, depoimentos e relatórios técnicos que serão apresentados à CBF, segundo informações do jornalista Alexandre Ernst, do “Donos da Bola RS”. O objetivo não é tirar o troféu do Timão, mas dividir oficialmente a conquista.



Assim, a direção colorada trata o assunto com cautela, entendendo que trata-se de um processo complexo, embora viável diante dos fatos revelados. O movimento ganhou força após o lançamento do documentário Máfia do Apito, do SporTV e Globoplay, em setembro.

O conselheiro Leonardo Aquino apresentou um pedido formal ao Conselho Deliberativo, acolhido pelo presidente Alessandro Barcellos, que autorizou o avanço do tema.

O ex-presidente Fernando Carvalho, que comandava o clube em 2005, também participa do trabalho de coleta. A equipe analisa minuciosamente as partidas anuladas de Inter e Corinthians, buscando demonstrar que as decisões de Edilson Pereira de Carvalho – árbitro envolvido no esquema de manipulação – não favoreceram o Colorado.

Dualib já falou “a favor” do Inter

O ex-presidente corintiano Alberto Dualib, em áudio reproduzido no documentário, admitiu que o Inter teria sido o verdadeiro campeão não fosse a anulação dos 11 jogos.

“Ganhou, mas se não fosse a merda da anulação dos 11 jogos, nós estávamos fora. O campeão de fato e direito seria o Internacional”, afirmou.

Sem estabelecer prazo, o Inter pretende apresentar todo o material à CBF assim que o levantamento estiver finalizado. O clube reforça que não quer alterar o passado, mas reconhecer oficialmente uma injustiça histórica.

