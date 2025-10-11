Série C define neste sábado quem subirá para a Série B: veja as contas

A Série C terá, neste sábado (11/10), a definição dos classificados para a Série B-2026 e dos finalistas da edição de 2025 da competição - (crédito: Foto: Breno Babu/CBF)

Neste sábado, 11/10, serão conhecidos três times que subirão da Série C para a Série B em 2026. Com a Ponte Preta já classificada no Grupo B, resta apenas uma vaga nesse grupo e duas vagas no Grupo CA E o detalhe mais curioso: nenhum dos sete times que ainda não se garantiram estão eliminados ainda. Ou seja, teremos um sábado elétrico com os seguintes confrontos decisivos: Grupo A: Londrina x São Bernardo e Caxias x Floresta. Grupo B: Ponte Preta x Guarani e Náutico x Brusque. Todos os jogos acontecerão às 17h (horário de Brasília).

Vale lembrar: além das vagas da Série C para a Série B, também está em jogo uma vaga na grande final da competição. Assim, os líderes de cada grupo se enfrentarão na decisão do título da Série C. Enfim, quem levantar a taça garante uma premiação importante: classificação direta para a quinta fase da Copa do Brasil de 2026 (equivalente às oitavas de final), além de uma excelente cota financeira na próxima temporada.

Grupo A da fase de acesso da Série C

O Londrina lidera com 9 pontos e é o grande favorito a garantir uma das vagas. Afinal, joga em casa contra o São Bernardo e precisa apenas de um empate. Se perder, ainda pode subir se o Floresta tropeçar diante do Caxias.

O Caxias é quem vive a situação mais delicada. Precisa vencer o Floresta por dois gols de diferença e torcer para uma derrota do São Bernardo para o Londrina. Ainda assim, como joga em casa, o time gaúcho mantém vivas as esperanças de voltar à Série B.

Situação dos times:

Londrina – 9 pontos (1º lugar)

Se vencer: Sobe para a Série B e vai à final da competição.

Se empatar: Sobe para a Série B e vai à final da competição.

Se perder: Sobe para a Série B se o Floresta não vencer o Caxias.

São Bernardo – 6 pontos (2º lugar)

Se vencer por 2 gols: Sobe para a Série B.

vencendo por 1 gol: Sobe se o Floresta não vencer o Caxias por 1 gol de diferença.

Se empatar: Sobe se o Floresta empatar com menos de 2 gols marcados (por critério de saldo) ou perder.

Se perder: Sobe apenas se o Caxias vencer o Floresta por exatamente 1 gol de diferença.

Floresta – 6 pontos (3º lugar)

Se vencer por 2 gols de diferença: Sobe para a Série B.

Vencendo por um gol: Torce por um empate ou vitória com 2 ou mais gols de diferença entre Londrina e São Bernardo.

Se empatar: Sobe se o São Bernardo perder.

Se perder: Eliminado.

Caxias – 3 pontos (4º lugar)

Se vencer: Sobe se vencer o Floresta por 2 gols de diferença e o São Bernardo perder.

Se empatar ou perder: Eliminado.

Grupo B da fase de acesso

A Ponte Preta já garantiu o acesso, mas ainda não assegurou o 1º lugar do grupo, que dá vaga na final. Para isso, precisa vencer ou empatar no clássico contra o Guarani. Mas o Guarani, por sua vez, só depende de si: se vencer a Ponte fora de casa, garante o acesso. No primeiro turno, perdeu por 1 a 0 no Brinco de Ouro.

O outro duelo será entre Náutico e Brusque. O time pernambucano é o lanterna do grupo com 5 pontos, mas joga em casa. Se vencer e o Guarani perder, o Timbu sobe. Caso o Guarani empate, o Náutico precisará golear o Brusque por 4 gols de diferença para conquistar o acesso. Já o Brusque só se classifica se vencer o Náutico e o Guarani perder ou empatar com a Ponte. Ou seja, há muita matemática em jogo para saber quem subirá. Enfim, trata-se de um sabadão imperdível nesta rodada final Série C

Situação dos times

Ponte Preta – 9 pontos (1º lugar)

Já está classificada.

Se vencer ou empatar: garante o 1º lugar do grupo e vai à final.

Guarani – 7 pontos (2º lugar)

Se vencer: Classificado para a Série B.

Se empatar: Sobe se Náutico e Brusque empatarem ou se o Náutico não vencer por 3 ou mais gols de diferença.

Se perder: Sobe apenas se houver empate entre Náutico x Brusque.

Brusque – 6 pontos (3º lugar)

Se vencer: Sobe se o Guarani perder ou empatar contra a Ponte.

Náutico – 5 pontos (4º lugar)

Se vencer: Sobe se o Guarani perder para a Ponte.

Se o Guarani empatar: Precisa vencer o Brusque por 4 gols de diferença.

