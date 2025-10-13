Harlem Globetrotters faz ação social em Ceilândia antes de espetáculo

Harlem Globetrotters já se apresentaram neste ano em Fortaleza, Recife, Belém, São Paulo e Santa Catarina - (crédito: Divulgação)

Conhecido pelo basquetebol arte, o Harlem Globetrotters se apresentará em Brasília em 17 de outubro no Ginásio Nilson Nelson e fará uma exibição gratuita como ação social aberta à comunidade na Escola Parque de Ceilândia, nesta quarta-feira (15/10), às 10h.

A expectativa da organização é reunir aproximadamente 400 alunos da Escola Parque de Ceilândia, além de funcionários e moradores da região. A proposta é aproximar as estrelas das quadras dos jovens e das famílias.

A programação, com início às 10h, inclui mostras de habilidades e mini partidas, com a participação de atletas do Brasília Basquete e do projeto social Filadélfia Basquete, atuante na formação de novos talentos do Distrito Federal.

Autoridades também estarão presentes, como a governadora do DF em exercício, Celina Leão (Progressistas), o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, e o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

A Escola Parque de Ceilândia foi selecionada devido à estrutura e proposta pedagógica, considerada inovadora. A instituição estimula aprendizado por meio da arte, do esporte e da cultura, com mais de 2.400 alunos matriculados nas 20 oficinas e em modalidades esportivas no contraturno. Futsal, basquete, vôlei, muay- thai, jiu-jitsu, ginástica rítmica, tênis, natação, teatro, música, artes plásticas e tecnologia são oferecidas.

A visita dos Harlem Globetrotters reforça a importância da educação, do esporte e da cultura como instrumentos de transformação social. “Mais do que um show de basquete, essa é uma oportunidade de inspirar nossos jovens e toda a comunidade a acreditar em seus sonhos e no poder da dedicação”, destaca Serginho Coelho, da Joy’n Entretenimento, responsável pela realização do espetáculo em Brasília.

Serviço

Ação Social com Harlem Globetrotters

Local: Escola Parque de Ceilândia – Ceilândia/DF

Quando: Quarta-feira (15/10)

Horário: 10h30 às 11h

Entada: Gratuita

Espetáculo Harlem Globetrotters – World Tour Brasil 2025

Local: Arena BRB Nilson Nelson

Quando: Sexta-feira (17/10)

Horário: 20h

Ingressos: Bilheteria Digital, a partir de R$ 108 (clique aqui para acessar)