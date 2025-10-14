Rio entra na contagem regressiva para o Mundial de Paraciclismo de Pista

Mundial de Paraciclismo de Pista no Rio reúne as principais estrelas da modalidade - (crédito: Divulgação)

O Velódromo Olímpico e Paralímpico do Rio de Janeiro está no clima do Campeonato Mundial de Paraciclismo de Pista 2025, com início nesta quinta-feira (16/10). A três dias da abertura, a Cidade Maravilhosa recepciona atletas de diferentes países para as disputas até domingo (19). O retorno do Mundial ao Rio de Janeiro reforça a cidade como uma das casas da modalidade.

A suíça Flurina Rigling, da classe WC2 (para mulheres com disfunção física moderada), está entre os destaques do Mundial. Dona de cinco medalhas na edição de 2024, ela retorna ao Rio de Janeiro para seguir na trilha das medalhas e repetir o desempenho que a coroou com uma das principais do mundo.

A neozelandesa Nicole Murray, do WC5 (mulheres com menor comprometimento motor), é conhecida pelo sprint poderoso, também colecionou cinco conquistas no Mundial de 2024 e ensaia nova campanha eficiente nesta edição.

O masculino tem o francês Alexandre Léauté sob grandes expectativas. Dono de quatro ouros em 2024, entra com grande favoritismo. A Grã-Bretanha ostenta um tandem formado por Elizabeth Jordan e Dannielle Khan (piloto), destaque na edição anterior, com três títulos.

Anfitrião da festa do paraciclismo, o Brasil chega embalado pelos bons resultados de Lauro Chaman (MC5), medalhita de prata em 2024. Sabrina Custódia, vice-campeã dos 500m contrarrelógio em 2024, é uma das esperanças do país na classe WC2.

O Campeonato Mundial de Paraciclismo de Pista 2025 é organizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e pela TBA Sports Management, com supervisão da União Ciclística Internacional (UCI). A entrada é gratuita no Velódromo, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.