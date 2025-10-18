Guia do NBB: veja como chegam o Brasília e os concorrentes ao título

Lucas Alarcão e Mel Karoline*
Após longos seis anos sem comemorar a classificação aos playoffs, o torcedor do Brasília Basquete teve, na última temporada, o prazer de rever a equipe no mata-mata. Apesar da queda precoce nas oitavas de final contra o São Paulo, a campanha devolveu aos brasilienses a esperança para o ciclo de 2025/2026. O Novo Basquete Brasil começa hoje repaginada: recorde de 20 times representando sete estados e o Distrito Federal. A trupe candanga estreia na Arena BRB Nilson Nelson na próxima quarta-feira (22) contra o Osasco, às 20h15, na primeira de quatro exibições consecutivas em casa.
O principal objetivo dos Extraterrestes foi alcançado: deletar da memória da torcida os péssimos anos na liga nacional. O técnico Dedé Barbosa levou o Brasília Basquete às oitavas de final do NBB. Perdeu a série melhor de cinco por quatro jogos a um para o São Paulo. Entretanto, a performance agradou.
"Sem dúvida, o que vivemos na última temporada foi muito importante para equipe e a torcida. Voltamos aos playoffs depois de tanto tempo e mostramos que o Caixa Brasília voltou a ser competitivo. O foco é dar mais um passo, consolidar o trabalho e seguir evoluindo. A energia da torcida tem sido fundamental, e queremos continuar escrevendo essa história juntos", analisa, ao Correio, o técnico Dedé Barbosa.
Em setembro, o clube apresentou o grupo montado para buscar o título em 2025/2026, na temporada batizada como "Monumental". O dirigente Flúvio, craque da geração dourada do Brasília, teve participação na montagem do elenco. Há manutenções importantes na equipe: querido pela torcida, o ala Daniel Von Haydin segue no plantel. O armador Lucas Lacerda e Gustavo, o cria do DF Pedro Mendonça e o jovem Allan Beller, uma das revelações do time de base, também são remanescentes.
Chegaram nomes experientes. O ala-pivô Rafael Paulichi, ex-Vasco, o pivô Renato Carbonari, ex-São José, e o ala-armador Kevin Crescenzi, ex-Pinheiros, são os novos rostos da equipe. A juventude também veio bem representada pelo armador argentino Facundo Corvalan, peça importante do campeão Franca na última temporada, além de Matheus Buiú e do pivô Brunão Cardoso.
"Estamos mais preparados nesta temporada, reforçamo-nos desde muito cedo e isso ajudou a montar um elenco com mais eficiência, melhor encaixe. Acredito que o elenco desse ano deve chegar mais longe na temporada com certeza", vislumbra o ala Daniel Von Haydin.
Formato e novidades
A 18ª temporada do NBB chega com 20 clubes na disputa do título pela primeira vez. A competição apresenta novidades na parte inferior da tabela. Os dois últimos times da primeira fase serão rebaixados para a Liga Ouro, a divisão de acesso ao NBB. A segunda divisão foi disputada de 2014 a 2019 e ressurge depois de seis anos. Para os playoffs, nada mudou: os 16 melhores na temporada regular avançam à etapa eliminatória. O formato está mantido. As equipes se enfrentam duas vezes entre si em turno e returno nos papéis de mandante e de visitante.
Há uma novidade nas pranchetas. Pela primeira vez, uma mulher será treinadora principal de uma equipe do NBB. A sérvia Jelena Todorovic, de 31 anos, comandará o Fortaleza. A treinadora tem passagens como assistente de equipes da NBA e participou diretamente da formação de talentos do basquete como Giannis Antetokounmpo e Patty Mills.
A missão dos demais times é desbancar o atual tetracampeão. A hegemonia do Franca começou na temporada de 2020/2021. O recorde de títulos pertence ao heptacampeão Flamengo. A Região Sudeste defende a soberania no torneio nacional há 13 anos. O último campeão de fora do eixo foi o Brasília, quando reinou nas temporadas de 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.
A Liga Ouro, divisão de acesso, contará com seis clubes na disputa. Os candidatos à elite da próxima temporada ainda não estão confirmados, assim como a data do início da competição. O torneio terá duas fases. A primeira, em turno e returno. Os dois melhores classificados da primeira fase vão direto às semifinais. Os outros disputarão playoffs: o 3º encara o 6º, e o 4º, o 5º. As séries serão realizadas em melhor de três jogos. A semi também será decidida em três partidas, enquanto a final tem previsão de melhor de cinco.
Os candidatos ao título
Brasília
Depois da evolução na última temporada, aposta na manutenção do elenco e na contratação de reforços para superar a campanha de 2024/2025. Entra na disputa com os pés no chão. A meta é chegar aos playoffs.
Melhor campanha: campeão (2009/10, 2010/11 e 2011/12)
Ginásio: Nilson Nelson
Quinteto-base: Crescenzi, Corvalan, Brunão, Paulichi e Von Haydin
Técnico: Dedé Barbosa
Bauru
O time se destacou no último ano. Alcançou as semifinais do NBB. Para o novo desafio, renovou com o armador Dontrell Brite, eleito o melhor defensor da temporada, e com o veterano Alex Garcia.
Melhor campanha: campeão (2016/17)
Ginásio: Paulo Skaf
Quinteto-base: Dontrell Brite, Andrezão, João Marcos, Felipe Cardoso e Dan
Técnico: Paulo Jaú
Basquete Osasco
Retorna à elite depois de 13 anos. Para a temporada 2025/26, reforçou o elenco com os jogadores campeões da Liga Ouro. A expectativa é de firmar a permanência para os próximos anos.
Melhor campanha: estreante
Ginásio: Geodésico
Quinteto-base: Daniel Biônico, Anthony Harris, Elvis Viana, Matheus Weber e Hátila Passos
Técnico: Enio Vecchi
Botafogo
Na eleite pela terceira temporada seguida, contratou reforços para a temporada. No comando, um novo argentino: Jorge Alberto Balbis assume o time com o objetivo de elevar o nível do alvinegro.
Melhor campanha: semifinal (2018/2019)
Ginásio: Oscar Zelaya
Quinteto-base: Matheusinho, Xavier, Marquardt, Emanuel e Alcassa
Técnico: Jorge Alberto Balbis
Caxias do Sul
Há chegadas e partidas no plantel gaúcho. O armador Augusto Cabral Leão, ex-Unifacisa, chega para integrar a equipe. O ala Léo Cravero, defensor do Caxias em 2024/25, se despediu rumo a São Paulo.
Melhor campanha: quartas (2018/2019)
Ginásio: Sesi Caxias do Sul
Quinteto-base: Vezaro, Omena, Humberto, Tom e Fabrizzio
Técnico: Rodrigo Barbosa
Corinthians
A ambição é colocar a equipe entre as quatro melhores da Liga Nacional. A diretoria optou por confiar na continuidade do técnico Jece Leite.
Melhor campanha: quartas (2018/19 e 2020/21)
Ginásio: Wlamir Marques
Quinteto-base: Cauê Borges, Victão, Munford, Elinho e Lucas Cauê
Técnico: Jece Leite
Cruzeiro
O caçula da temporada mescla juventude e experiência. Chegou o pivô Dú Sommer, ex-Corinthians, houve a manutenção do elenco do utilizado na campanha da Liga Ouro, a segunda divisão do NBB.
Melhor campanha: estreante
Ginásio: Barro Preto
Quinteto-base: Clay, Cassiano, J J, Ludwig e Ansaloni
Técnico: Thiago Pérez Pereira
Fortaleza
A novidade é a contratação histórica da treinadora Jelena Todorovic, a primeira técnica mulher no NBB. O clube contratou dois reforços para o torneio: os armadores Alex Mudronja e Michael Dupree.
Melhor campanha: quartas (2023/24)
Ginásio: Linneu de Moura
Quinteto-base: Gohlke, Da Silva, Dupree, Popovic e Gabriel
Técnica: Jelena Todorovic
Flamengo
A troca de peças e lesões em jogadores importantes foram preocupações recentes. Em jejum há cinco temporadas, tem como expectativa para esta campanha o retorno ao pódio.
Melhor campanha: campeão (2008/09, 2012/13, 2013/14, 2015/15, 2015/16, 2018/19 e 2020/21)
Ginásio: Maracanãzinho
Quinteto-base: Gui, Cummings, Wesley, Negrete e Alexey
Técnico: Sergio Hernández
Minas
Atual vice-campeão, conta com os armadores Ricardo Fischer e o americano Darrell Davis Jr, fazem parte desse projeto de turbinar o elenco, Além do campeão mundial universitário Rafael Rachel.
Melhor campanha: vice (2024/25)
Ginásio: UniBH
Quinteto-base: Williams, McCree, Fischer, Wini Silva e Yuri
Técnico: Léo Costa
Mogi Basquete
O atual vice-campeão paulista tenta se reerguer para a disputa desta nova temporada guiado pelo maior pontuador da equipe na última temporada, Raffael Menca.
Melhor campanha: vice (2017/18)
Ginásio: Prof. Hugo Ramos
Quinteto-base: Gabriel Campos, Guilherme Lessa, Raffael Menca, Moreira e Léo Bispo
Técnico: Fernando Penna
Pato Basquete
Sétimo na temporada passada, o Pato Basquete busca superar as últimas cinco campanhas, nas quais foi eliminado nas oitavas. O destaque da companhia paranaense é o pivô Edu Marília.
Melhor campanha: oitavas (2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25)
Ginásio: Sesi de Pato Branco
Quinteto-base: Edu Marília, Thompson, Michel, Crews e Horton
Técnico: Renan Gitiony
Paulistano
Não chega às finais do NBB desde o título em 2017/18. A esperança nesta temporada é depositada na chegada no americano Kaleb Hunter e na permanência de nomes importantes como o de Vitinho.
Melhor campanha: campeão (2017/18)
Ginásio: Antônio Prado Jr
Quinteto-base: Vitinho, Henrique Seixas, Kaleb Hunter, Lucas Atauri e Gui Abreu
Técnico: Demétrius Ferracciú
Pinheiros
A equipe de São Paulo busca o primeiro título. Anunciou a contratação do treinador Gustavo de Conti, tricampeão nacional por Flamengo e Paulistano. O treinador é o sucessor de Vitor Galvani.
Melhor campanha: Semifinal (2010/11, 2011/12 e 2016/17)
Ginásio: Henrique Villaboim
Quinteto-base: Iasi, Gregate, Lima, Pastre e Meili
Técnico: Gustavo de Conti
Rio Claro
Volta ao NBB nesta temporada sob o comando do técnico sérvio Slobodan Nikolic e conta com patrocínio master da Conta Simples. Parceiro injetou R$ 1,2 milhão no acordo.
Melhor campanha: quartas (2015/16)
Ginásio: Felipe Karan
Quinteto-base: Gemadinha, Jonathan, Vitor, Marko Rikalo e Matheus B
Técnico: Slobodan Nikolic
Franca
Atual tetracampeão, entra como uma das equipes favoritas à conquista do penta consecutivo. Para a temporada 2025/26, conta com o reforço do ala-pivô Rafa Mineiro no garrafão.
Melhor campanha: Campeão (2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25)
Ginásio: Pedrocão
Quinteto-base: Corderro Bennett, Cristiano Felicio, Lucas Dias, Georginho Paula e David Jackson
Técnico: Helinho Garcia
São José
Eliminado nas oitavas de final no ano passado pelo Vasco, busca se reerguer nesta temporada. Após 10 anos repatriou o armador Cauê Verzola. Contratou os pivôs Anderson Rodrigues e Big Maique.
Melhor campanha: vice (2011/12)
Ginásio: Lineu Moura
Quinteto-base: Cauê Verzola, Anderson Rodrigues, Malcolm Miller, Douglas dos Santos e Léo Cravero
Técnico: Régis Marrelli
União Corinthians
Eliminado pelo Corinthians nas oitavas de final na temporada passda, tenta apagar as memórias ruins e encontrar boas atuações nesta temporada inédita do NBB.
Melhor campanha: oitavas (2023/24 e 2024/25).
Ginásio: Arnão
Quinteto-base: Hollowell, Rosseto, Isaac, Hettsheimeir e Veríssimo.
Técnico: Rodrigo Silva.
Unifacisa
Conta com as boas atuações do pivô senegalês, Gueye, e do ala/armador recém repatriado, Jimmy, para voltar aos playoffs neste ano e conquistar o primeiro título do torneio.
Melhor campanha: quartas (2021/22 e 2022/23)
Ginásio: Arena Unifacisa
Quinteto-base: Leal, Kendall, Gueye, Jimmy e Sifontes
Técnico: Pablo Costa
Vasco
Vem embalado após vitória elástica na terceira rodada na Sul-Americana, na qual venceu o Motilones, da Colômbia, por 70 x 29. Agora, o panorama é outro e o Gigante da Colina pretende ir longe no NBB.
Melhor campanha: quartas (2023/24 e 2024/2025)
Ginásio: São Januário
Quinteto-base: Alexsander Vernizzi, Gustavo Basilio, Pedro Nunes, Jonathan Santana e Guilherme Magna
Técnico: Léo Figueiró
Programe-se
22/10 - Brasília x Osasco
25/10 - Brasília x Rio Claro
30/10 - Brasília x Paulistano
01/11 - Brasília x Pinheiros
05/11 - Caxias x Brasília
07/11 - União Corinthians x Brasília
10/11 - Brasília x Minas
14/11 - Brasília x Cruzeiro
18/11 - Botafogo x Brasília
20/11 - Flamengo x Brasília
23/11 - Vasco x Brasília
04/12 - Brasília x Fortaleza
06/12 - Brasília x Unifacisa
10/12 - São José x Brasília
12/12 - Corinthians x Brasília
16/12 - Mogi x Brasília
23/12 - Brasília x Pato Branco
27/12 - Franca x Brasília
29/12 - Bauru x Brasília
*Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima