Minas Brasília conquista o Candangão e quebra seis anos de invencibilidade realense

O Candangão Feminino tem uma nova campeã após seis anos de domínio das Leoas do Planalto. Sem sufoco, o Minas Brasília derrotou o Real Brasília por 3 x 1 na final do certame local e conquistou a taça após sete anos no desejo. Os dois gols da artilheira Gaby e um da atacante Michele incendiaram a arquibancada do Estádio Bezerrão, na manhã ensolarada deste domingo. A reação realense veio na reta final do confronto. A defensora do Minas, Ana Júlia, diminuiu a vantagem e, no minuto final, Katyelle marcou o segundo para o time aurianil..

O título de campeã candanga coroou a campanha feita pelo Minas Brasília na temporada de 2025. Invictas, as Minas se comportaram como devidas vitoriosas na primeira fase do torneio. Ao todo, foram apenas quatro gols sofridos em toda a competição. O momento é de muita festa para o clube, já que, desde 2019, viram o jovem rival construir uma hegemonia, até então, inquebrável no futebol feminino do DF.

“Eu acho que vence o futebol feminino. Quem, de fato, respeita a modalidade e as atletas? Infelizmente, no primeiro semestre a gente bateu na trave. Foi muito frustrante para nós. Mas o mais importante é estar chegando. E o Minas é gigante. Estou muito feliz. A gente tratou o campeonato como uma Copa do Mundo. Tínhamos que recuperar a casa para brilhar no cenário nacional. É preciso primeiro corrigir dentro de casa. E está aí, o Minas volta a brilhar e a ser agora o comandante do Distrito Federal”, celebrou a treinadora Kethleen Azevedo.

O jogo

A disputa entre Minas Brasília e Real Brasília foi digna de um clássico acirrado. Muito antes de o relógio marcar 20 minutos, já haviam sido cobradas cinco faltas dentro de campo. No embate, o esquadrão verde e azul levava a melhor. As Minas dominaram o ritmo dentro das quatro linhas, forçando as Leoas do Planalto a apertarem a defesa, setor que preocupou o técnico Kaká à beira do gramado. Aos 20 minutos, o Michele aproveitou a falha realense para abrir o placar no Bezerrão. Livre de marcação, furou a meta da goleira Tainá.

A vida para o Real Brasília não ficou fácil. Sem conseguir se encontrar no jogo e com dificuldade na criação das jogadas, o VAR foi testado pela primeira vez no Candangão Feminino para conferir o toque de bola na mão da zagueira Petra. Confirmado, foi a deixa perfeita para o Minas ampliar o placar com a artilheira do campeonato, Gaby. Foram oito minutos de acréscimo antes do intervalo. Naquele momento, os ânimos estavam à flor da pele, com um cartão amarelo para cada lado.

Aos 25 segundos da etapa final, marcou mais um gol, o deixando mais próximo do tão esperado título. Livre de marcação, Michelle tocou para a atacante Gaby que, sem dificuldade pelo caminho, mandou para o fundo da rede. O Real buscou uma reação em campo, mas o setor defensivo do Minas estava em sinal de alerta para afastar qualquer perigo da goleira Rubi. Na reta final, a meia Manu buscou o quarto tento do jogo; entretanto, o bandeirinha já havia marcado o impedimento.

Apesar da reação tardia, aos 44 minutos, o Real Brasília diminuiu a vantagem com um gol contra da defensora do Minas, Ana Júlia. Após a cobrança de falta, no bate e rebate dentro da área, a confusão entre Rubi e Ana resultou no gol para as Leoas do Planalto. A emoção não parou por aí. Seis minutos depois, as realenses marcaram mais um após uma cobrança de escanteio. A goleira adversária vai na bola e, na sobra, Katyelle aproveita para mandar para o fundo da rede. Porém, não havia mais tempo para buscar o empate. O árbitro Rafael Martins deu o apito final, decretando o Minas Brasília como as novas campeãs do Distrito Federal.

Ficha técnica

Final do Candangão Feminino

Minas Brasília 3 x 2 Real Brasília

Local: Estádio Bezerrão

Árbitro: Rafael Martins Diniz

Minas Brasília

Rubi; Rhayssa, Esther, Arcanjo e Ana Júlia; Mafê, Rafa (Lívia) e Manu (Nathalia); Jayanne (Stephanie), Michele (Palominha) e Gaby (Batista). Técnica: Kethleen Azevedo.

Gols: Michelle e Gaby (2x)

Cartão amarelo: Rafa

Real Brasília

Taina; Luciana, Edna, Petra e Renata (Hilary); Bia (Marcela), Baião e Maiara; Pity, Giovanna (Katyelle) e Isabela. Técnico: Kaká.



Gol: Ana Júlia (contra)

Cartão amarelo: Petra