Vini e Virginia têm segunda foto mais curtida do Instagram em 2025; veja outras

A foto que oficializou o namoro entre Vini Jr. e Virginia Fonseca já ficou marcada na retrospectiva do ano. Publicado às 11h13 dessa terça-feira (28/10), o post se tornou o segundo mais curtido do Instagram em 2025 após ultrapassar a marca de 10 milhões de likes em poucas horas. A imagem só fica atrás do encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, compartilhada no perfil do líder brasileiro, com mais de 22 milhões.

O primeiro registro público do casal também soma um milhão de comentários, mais de cinco milhões de compartilhamentos e 450 mil republicações em perfis pessoais. Compartilhada como publicação conjunta, a foto oficializou os rumores de romance que circulavam desde julho.

Os encontros entre Vinicius e Virginia começaram a chamar atenção ainda nas celebrações de aniversário do atleta, em julho, no Rio. Embora não houvesse declarações públicas de romance, flagras entre os dois passaram a ser constantes, entre eventos e viagens, além das interações abertas nas redes sociais.

Já a confirmação veio após um período conturbado entre o casal, por meio de uma postagem com três imagens do cenário romântico em que ocorreu o pedido. Na legenda, as iniciais dos dois, ambos com a letra "V", entre coração. O post conjunto mobilizou pelo menos 110 milhões de pessoas — se somado os números de seguidores em cada conta.





Publicações brasileiras mais populares em 2025

O levantamento do TechTudo indicou que a foto entre Lula e Trump ocupa o topo do ranking. Feito em Kuala Lumpur, Malásia, durante um encontro diplomático, o clique dos presidentes acumula 72 milhões de visualizações, com 22 milhões de curtidas e 7,5 milhões de compartilhamentos. A foto foi assinada pelo fotógrafo oficial da Presidência, Ricardo Stuckert.

Já na terceira colocação, ganha o vídeo do anúncio do retorno de Neymar ao Santos, com nove milhões de curtidas e mais de 143 milhões de interações. A publicação, aliás, se consolidou como a sexta mais curtida do mundo no ano.

Completam o top 5 nacional o conteúdo publicado por Nikolas Ferreira sobre o caso do PIX e a denúncia feita por Felca contra Hytalo Santos. Ambos seguem o engajamento político-social e acabaram impulsionados por forte repercussão digital.

Pedido de Vini, sim de Virginia

A publicação deixou registros de como se desenrolou o momento romântico do casal. Nota-se ao fundo da foto um coração feito por pétalas de rosas, com balões formando a palavra "Love (amor)". Na sequência, Vinicius aparece deitado em meio aos balões vermelhos, também em formato de corações.

Antes da oficialização, os dois já haviam posados juntos em cliques para os stories de Tainá Militão, esposa do zagueiro Éder Militão, do Real Madrid. O jogador e a influenciadora apareciam lado a lado pela primeira vez em uma foto de casais, embora estivessem separados.