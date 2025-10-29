Consulado do Flamengo em Buenos Aires recebe cerca de 250 torcedores em festa

Consulado do Flamengo em Buenos Aires recebeu torcedores em uma festa em Puerto Madero - (crédito: Foto: Felipe Sbardella/Jogada10)

Com a "decisão" contra o Racing (ARG) se aproximando, torcedores do Flamengo vão chegando aos poucos em Buenos Aires, na Argentina, onde será realizado o jogo, válido pela semifinal da Libertadores. Assim, alguns se reuniram nesta terça-feira (28) em um bar na região de Puerto Madero, visando confraternizar antes da partida decisiva, marcada para esta quarta-feira (29), em Avellaneda.

O encontro teve organização da Fla Buenos Aires, consulado oficial criado em 2016. Mariana Kanzler, uma das diretoras da organizada, recepcionou os torcedores, que fizeram a festa em um dos bares mais conhecidos da região. Brasileira mas moradora da Argentina, ela revelou que entrou para a torcida em 2019. Desde então, busca organizar eventos entre rubro-negros na capital argentina.

"O objetivo é a confraternização. Ter esse calor brasileiro, o calor rubro-negro, principalmente. Esse é o mais importante. A gente realmente faz por amor. Óbvio que as vezes tem estresse, mas a gente ama o Flamengo", revelou.

Segundo Mariana, cerca de 250 torcedores garantiram presença no evento. O mesmo ocorreu contra o Estudiantes, nas quartas de final. No entanto, o encontro foi em Palermo.

O consulado, aliás, organiza transmissões dos jogos importantes do Flamengo, como pela Libertadores. São cerca de 30 membros, mas, dependendo da importância do jogo, o quórum é maior. No Mundial, por exemplo, 150 pessoas assistiam aos jogos em telões em Palermo.