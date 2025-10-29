Racing x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

A partir das 21h30 (de Brasília), Racing (ARG) e Flamengo duelam pelo jogo da volta da semifinal, no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda - (crédito: Arte: Jogada10)

Controle a ansiedade, torcedor! A reta final da Libertadores 2025 se aproxima e, nesta quarta-feira (29/10), é o esperado dia de conhecermos o primeiro finalista da atual edição do principal torneio do continente. A partir das 21h30 (de Brasília), Racing (ARG) e Flamengo duelam pelo jogo da volta da semifinal, no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda. Após vencer no Maracanã por 1 a 0, o Fla chega à Argentina com vantagem, podendo avançar em caso de empate. Ao time argentino, porém, só resta o ataque para tentar retornar à final após 48 longos anos.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta e Paramount+ pelo streaming.

Como chega o Racing

Mesmo saindo com uma derrota magra no Maracanã, a moral está elevada para o Racing. Afinal, basta vencer o jogo para tentar seguir vivo na competição. Caso a hipotética vitória seja por apenas um gol de diferença, é disputa por pênaltis. Já se o time de Gustavo Costas ganhar por dois ou mais, alcançará a sonhada final.

E, de acordo com a imprensa do país, há mudanças na escalação, sendo uma delas forçada. Isso porque o zagueiro/volante Sosa se contundiu na partida de ida, realizando uma cirurgia para corrigir uma fratura no rosto. Assim, ele dá lugar a Nardoni. Outras duas possíveis mudanças seriam, então, táticas e técnicas.

Costas, aliás, ainda tem dúvida na lateral-direita, com Martirena podendo dar vaga a Mura. A outra seria no ataque, com a possibilidade de Costas colocar dois camisas 9 na frente: Maravilla Martínez e Balboa. No entanto, Conechny pode seguir no time titular após boa atuação na ida, no Maracanã. A expectativa, assim, é de um time bastante ofensivo, diferente do que houve no Rio de Janeiro.

Como chega o Flamengo

Chegou a hora, Mengão! O Flamengo chegou na capital argentina na última segunda (27/10) e optou por privacidade, ficando num hotel de luxo bem afastado da cidade. A principal ausência em relação ao jogo de ida é a de Pedro, que lesionou a mão na partida em questão e está de molho. Gonzalo Plata entra em seu lugar.

Um provável retorno, no entanto, é o de Léo Ortiz. Com um estiramento no ligamento do tornozelo direito desde o jogo contra o Palmeiras, no último dia 19, o jogador acelerou a recuperação para poder retornar ao que é o compromisso mais importante de 2025 para o Rubro-Negro. Caso não esteja apto, Danilo atuaria em seu lugar.

Alex Sandro, que descansou após sequência de jogos e sequer viajou a Fortaleza, onde o Fla perdeu para os donos da casa, está de volta. O mesmo vale para o volante Pulgar e o ponta Carrascal. Ambos, no entanto, não atuaram por suspensão. De la Cruz viajou após ficar fora por uma virose e deve ficar no banco. Uma possível surpresa seria a aparição de Saúl no lugar de Luiz Araújo, com o técnico Filipe Luís optando por um quarteto no meio-campo.

Quem avançar pega o vencedor do confronto entre LDU (EQU) e Palmeiras. Na ida, vitória equatoriana por 3 a 0, em Quito. A volta – no Allianz – ocorre nesta quinta (30/10).

RACING (0) x (1) FLAMENGO

Copa Libertadores 2025 – Semifinal (Jogo de volta)

Data e horário: 29/10/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Presidente Perón, em Buenos Aires (ARG)

RACING: Cambeses; Martirena (Mura), Colombo, Rojo e Rojas; Zuculini, Nardoni e Almendra; Solari, Maravilla Martínez e Conechny (Balboa). Técnico: Gustavo Costas.

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e de Arrascaeta; Luiz Araújo (Saúl), Carrascal e Plata. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Assistentes: Cláudio Urrutia (CHL) e José Retamal (CHL)

VAR: Juan Lara(CHL)

Onde assistir: Globo e Paramount+



