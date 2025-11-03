Série B: saiba como está a disputa pelo acesso a três rodadas do fim

Faltam três rodadas para a Série B conhecer o campeão de 2025: líder, o Coritiba pode se isolar como recordista de títulos da competição - (crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF)

Oito pulsos ainda batem após o encerramento da 35ª rodada da Série B do Campeonto Brasileiro. A menos de um mês e três rodadas para o fim da segunda divisão, nenhuma das quatro vagas para a elite nacional de 2026 foi definida. Mesmo com o tropeço diante do CRB, o Coritiba segue na liderança e pode confirmar o acesso no próximo fim de semana; logo atrás, o equilíbrio é absoluto. Chapecoense e Remo, respectivos terceiro e quarto colocados, somam os mesmos 58 pontos, seguidos por Athletico-PR e Novorizontino, também empatados com 56.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A essa altura, é difícil cravar as reais chances de cada equipe. O campeonato virou disputa de cálculos e projeções. Prova disso é o próprio Coritiba. Mesmo líder, o Coxa precisa vencer e torcer por tropeços de quatro rivais (Criciúma, Goiás, Novorizontino e Athletico-PR) para comemorar o retorno à Série A antecipadamente.

A próxima rodada promete esquentar ainda mais a reta final. Confrontos diretos podem redefinir o cenário. Novorizontino e Remo se enfrentam no interior de São Paulo em duelo decisivo, no qual o vencedor ganha uma “gordurinha” preciosa na corrida pelo acesso.

Do outro lado do país, em Belém, o Coritiba encara o Paysandu com a possibilidade de garantir o retorno à elite. Para isso, precisa bater o rebaixado Papão e torcer para que os concorrentes diretos não saiam vitoriosos.

Depois de arrancar empate diante do Remo no último sábado (1/11), a Chapecoense tentarpa reencontrar o caminho das vitórias contra o América-MG, em casa. Na sequência, encara Volta Redonda e Atlético-GO, e precisa de aproveitamento máximo se quiser voltar à Série A após seis temporadas na “Bêzona”.

O próprio Remo terá um percurso árduo diante de times como Novorizontino, Avaí e Goiás. Para ambos, o cálculo é simples: nove pontos garantem o acesso; sete ou oito podem bastar a depender da combinação de resultados.

Logo atrás, a briga segue intensa. O Athletico-PR retornou ao G4 após uma combinação favorável de resultados: venceu o Goiás em duelo direto e viu Novorizontino e Criciúma empatarem seus respectivos jogos. Agora com 56 pontos, o Furacão terá uma das sequências mais favoráveis em relação aos postulantes. Terão o Volta Redonda em casa, na Ligga Arena, visitam a Ferroviária e fecham a campanha em casa contra o América-MG.

Criciúma e Goiás, ambos com 55, correm por fora e precisam de três vitórias para manter vivo o sonho do acesso. O Carvoeiro, depois do empate sem gols com a Ferroviária, perdeu a chance de encostar nos líderes e agora tem pela frente Atlético-GO, Botafogo-SP e Cuiabá.

O Esmeraldino encara uma das trajetórias mais difíceis desta reta final: enfrenta Cuiabá, Novorizontino e Remo, todos ainda brigando por algo. O CRB, com 52 pontos, ainda tem chances remotas, mas depende de uma combinação improvável de resultados para se manter na disputa.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima