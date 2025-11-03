Com Vitor Roque, Seleção Brasileira está convocada para amistosos de novembro

Esta é a quarta convocação do treinador italiano Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira - (crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF)

A Seleção Brasileira está convocada para a penúltima leva de compromissos antes da Copa do Mundo. Da sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, o treinador italiano, Carlo Ancelotti, anunciou os 26 escolhidos que irão representrar a Canarinho nos amistosos contra Senegal (sábado, 15 de novembro) e Tunísia (terça-feira, 18 de novembro). As principais novidades foram as presenças de Vitor Roque, do Palmeiras, e Fabinho, do Al-Ittihad. Neymar segue de fora, enquanto Raphinha, machucado, também é ausência.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Antes de anunciar os escolhidos, o treinador respondeu à imprensa sobre algumas das escolhas que fez, assim como uma avaliação do trabalho feito até aqui. "Creio que nos últimos jogos mudamos muito a equipe para fazer testes. É sempre positivo, é uma evolução que temos que fazer. Acho que os testes saíram bem. Tenho mais conhecimento dos jogadores, não conhecia muito. Vamos fazer esse tipo de mudança na Data Fifa de novembro. Acho que vou ter uma equipe mais definida, nos dois jogos", explicou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Nessa convocação, tenho jogadores como Fabinho, Luciano Juba, que quero avaliar; e Vitor Roque, que está fazendo um bom campeonato. Temos sete jogadores do Brasileirão. É um bom nível do campeonato e temos muitos jogadores que podem estar. Vamos ter uma equipe mais definida, com esses amistosos", acrescentou.

O dono da prancheta brasileira ainda confirmou que a próxima lista, a de março, será "mais ou menos" a escolhida para a Copa do Mundo, e que problemas como lesões, por exemplo, podem ser determinantes. "Acredito que quanto mais tempo passo com os jogadores, mais próximos estamos do que pode ser a lista definitiva. Tem mais ou menos seis meses, tem uma data Fifa muito importante em Março. E nestes seis meses vai depender muito de lesões, que infelizmente, podem acontecer nesse período. Nestes próximos seis meses, mais ou menos, a lista vai ser muito definida", garantiu.

Confira os convocados de Ancelotti para os amistosos de novembro:

Goleiros: Bento (Al-Nassr); Ederson (Fenerbahçe); Hugo Souza (Corinthians)

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco) , Danilo (Flamengo), Éder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Zuba (Bahia), Maquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco) e Wesley (Roma).

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea) , Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes: Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Júnior (Real Madrid) e Vitor Roque (Palmeiras)

Calendário é curto rumo à América do Norte

Os compromissos diante das escolas africanas serão os penúltimos antes da Copa do Mundo. Depois de enfrentar senegalenses e tunisianos, em solo inglês e francês, respectivamente, o Brasil voltará a ser convocado apenas em março. Segundo anunciou a CBF, os adversários serão europeus, mas ainda não estão definidos.

Em seguida, vem o Mundial. A Copa dará a largada no dia 11 de junho, com jogos nos EUA, Canadá e México. Marcada para acabar no dia 19 de julho, contará com 48 seleções na disputa pela primeira vez na história. A lista definitiva da Amarelinha para o torneio será divulgada em maio.