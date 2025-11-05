Flamengo x Palmeiras: ricaços "europeizam" Brasileirão e Libertadores

A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo abriu automaticamente uma vaga para o torneio continental em 2026 - (crédito: Kleber Sales)

A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro começa, hoje, sob efeito do domínio do Palmeiras e do Flamengo na Série A e na Libertadores. Separados por um ponto no Nacional, os dois times entram em campo focados na corrida insana pela hegemonia da principal competição do país e na disputa da Glória Eterna, em 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. O clube carioca enfrenta o São Paulo, hoje, às 21h30, na Vila Belmiro. O duelo foi deslocado para Santos porque o MorumBis está alugado para shows. Amanhã, o Alviverde receberá o Santos no mesmo horário, no Allianz Parque.

A polarização na disputa pelos dois troféus no mesmo ano é novidade no Brasil, mas tem precedentes na Europa. Palmeiras e Flamengo repetem, por exemplo, o protagonismo de Manchester United e Chelsea na temporada de 2007/2008. Quando os Diabos Vermelhos eliminaram o Barcelona e os Blues despacharam o Liverpool nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa, ambos disputavam ponto a ponto o título da Premier League.

As performances do Manchester United e do Chelsea eram parecidas com as do Palmeiras e Flamengo, ou seja, de altíssimo nível. O time de Sir. Alex Ferguson cruzou a linha de chegada em 11 de maio de 2008 com 87 pontos contra 85 dos londrinos. Dez dias depois, as duas equipes decidiram a Orelhuda no Estádio Luzhniki, em Moscou, na Rússia, com triunfo do United por 6 x 5 nos pênaltis na partida marcada pelo escorregão de John Terry.

Atlético de Madrid e Real Madrid atraíram os holofotes duas vezes. Na temporada de 2013/2014, os dois times disputavam o título do Campeonato Espanhol cabeça a cabeça com o Barcelona. Com uma campanha incrível, o Atlético conquistou LaLiga com 90 pontos contra 87 dos concorrentes em 18 de maio de 2014.

Embalado pela glória no Espanhol, o Atlético de Madrid decidiu a Champions Lague seis dias depois com o Real Madrid. A trupe merengue eliminou o Bayern de Munique nas semifinais e os colchoneros tiraram o Chelsea. Em Lisboa, o Real Madrid ganhou a Champions League de virada na prorrogação por 4 x 1 no Estádio da Luz.

A história se repetiu na temporada de 2015/2016. Atlético de Madrid e Real Madrid lutavam ponto a ponto com o Barcelona pelo título. Concentrados na Champions League, ficaram para trás e viram o time catalão conquistar o Espanhol com 91. O Real amargou o vice com 90 e o Atlético de Madrid ficou em terceiro lugar (88). Em contrapartida, os times da capital espanhola decidiram a Liga dos Campeões da Europa no San Siro, em Milão, com triunfo do Real Madrid nos pênaltis por 5 x 3 após 1 x 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Portanto, Flamengo e Palmeiras têm inspiração nas disputas à parte pelo Brasileirão e a Libertadores. Hoje, o time rubro-negro faz um jogo de altíssima periculosidade contra o São Paulo. O time rubro-negro tem um ponto e uma vitória a menos do que o Palmeiras. Derrota na Vila Belmiro combinada com vitória do Palmeiras amanhã pode distanciar a equipe do título. Filipe Luís tem problemas. Jorginho, Pedro, e Everton Cebolinha estão lesionados. Evertton Araújo e Bruno Henrique cumprem suspensão. Léo Ortiz é dúvida. Carrascal deixou o campo machucado na vitória por 3 x 0 contra o Sport, mas está disponível.

A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo abriu automaticamente uma vaga para o torneio continental em 2026. A criação do G7 pilhou o São Paulo na corrida pelo acesso pelo menos à Pré-Libertadores. Hernán Crespo não contará com Luan Santos, Ryan Francisco, Oscar, André Silva, Calleri, Rodriguinho, Cédric Soares e Wendell contundidos. Enzo Díaz e Alan Franco estão fora por excesso de cartões. Leandro Mathis é dúvida.



