Com show de Luis Díaz, Bayern vence PSG e lidera a Liga dos Campeões

Com falha do brasileiro Marquinhos, o Bayern de Munique venceu o Paris Saint-Germain, ontem, por 2 x 1, no Parque dos Príncipes, e se tornou líder da fase de liga da Champions League. A equipe alemã chegou aos mesmos 12 pontos do Arsenal e garantiu a primeira colocação devido ao saldo de gols: 14 x 11. Ambos venceram todas as partidas até o momento. Na rodada, a equipe de Londres triunfou sob o Slavia Praga por 3 x 0. O Real Madrid também disputava a liderança do campeonato, contudo, foi derrotado pelo Liverpool, em Anfield Road, por 1 x 0, e parou nos nove pontos.

PSG e Bayern fizeram duelo pegado. Logo de cara, o time alemão mostrou credenciais, não se intimidou com a energia da torcida mandante e abriu o placar com o colombiano Luis Diaz, aos três minutos. Os franceses empataram com Dembélé, aos 21, mas o atacante estava impedido. Assim, o time alemão não perdoou e ampliou aos 31, novamente com Luis Diaz.

A equipe de Munique parecia ter o jogo controlado. Contudo, no último minuto do primeiro tempo, Luis Diaz foi expulso por falta dura em Hakimi. Na segunda etapa, o PSG diminuiu com João Neves, mas não foi capaz de empatar a partida. Dessa forma, o Bayern, garantiu a vitória por 2 x 1.

No outro jogo da tarde, a reedição de três finais de Champions League entre Liverpool e Real Madrid entregou aos torcedores grande rivalidade em campo. O confronto foi equilibrado. A cada 10 minutos, uma equipe tomava o domínio da partida. Porém, na reta final da primeira etapa uma polêmica com a arbitragem. Um pênalti não marcado para os ingleses irritou a torcida presente no Anfield. Após quase 60 minutos de Thibaut Courtois fechando o gol merengue, Mac Allister furou o paredão belga e abriu o placar para o Liverpool.

Foram oito grandes defesas de Courtois no jogo. Mas, não foi possível evitar o gol do meia argentino. O triunfo inglês foi importante para a retomada de confiança do time de Arne Slot que está se livrando de uma má fase na temporada. Após oito jogos sem conquistar uma vitória, o torcedor dos Reds voltou a sorrir no último final de semana, quando bateu o Aston Villa, por

2 x 0, pela Premier League.

Ontem, a bola rolou para mais sete partidas. Entre elas, o Arsenal venceu o Slavia Praha, por 3 x 0, e manteve os 100% de aproveitamento na competição europeia. Hoje, às 17h, a Internazionale pode assumir a ponta. Para isso, precisa vencer o Kairat, em Milão, por três ou mais gols de diferença.

